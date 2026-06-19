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端午节假首日北上人流络绎不绝  市民报团蒙古游人均花逾万元   学生即日来回打边炉、唱K

社会
更新时间：11:59 2026-06-19 HKT
发布时间：11:59 2026-06-19 HKT

今日（19日）是端午节一连三天假期的首日，不少市民一大清早趁假期动身北上作短途旅行。《星岛》记者早上10时到达罗湖口岸，见到北上过关人流络绎不绝。不少一家大小、情侣等拖着行李箱过关，现场亦有港铁职员协助疏导人群，整体秩序良好。

一家三口报团增城游食自助餐「放松吓」

其中市民张先生一家三口报团前往增城三天两夜，人均费用一千多元。他表示，由于只有三天假期，家人都要上班、上学，故「近近地」报了到广州的旅行团，先自行从罗湖口岸过关，到了口岸会有导游迎接，「多数旅行团都系咁。」

张亦称，计划是次行程主要是到处逛逛，住吓酒店、吃自助餐「放松吓」，内地消费亦较香港便宜，「香港食自助餐、晚餐都5百几元，报团三日两夜都系千几元，仲有酒店、自助餐，平好多」，虽然当地有泡温泉等特色活动，但今次行程短暂只得三天，因此未有安排到。

另有市民林先生和朋友报名到蒙古的旅行团，费用人均一万多元。他表示，平日甚少北上游玩，多数选择出国游玩，因为自己从未去过蒙古，故趁着假期与友人一同报团，会先从罗湖口岸过关前往深圳机场，再乘搭直航飞机。他称，查看了天气预报，当地天朗气清，像以往去过的新疆一样，十分凉爽，故选择轻装出行，加上今天出发时天气良好，并未像昨天一样下大雨。

中学生一行八人到深圳吃喝玩乐

亦有中学生相约趁着假期到深圳玩乐。刘同学和李同学一行八人准备从罗湖口岸过关，预计花费数百元。刘同学表示，由于明日要补习，因此只能即日来回，晚上便会回家和家人吃饭，今次行程主要是吃麻辣火锅和唱K，又会到处逛逛，并未有计划要购物。她们称，虽然香港有同样的美食，但内地的价钱是香港一半以上，「平好多」，故选择到内地消费。刘亦指，这几天天气不好，预料今日会下雨，故带备一把长雨伞。

市民Jelly和家人准备到深圳、惠州游玩，预计花费数千元。她称，平日不常北上大约一年去数次，今次主要行程都是「吃、玩」，亦已预订了酒店，笑言「唔会即日来回，咁辛苦做咩」，加上内地酒店价钱比香港便宜得多。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲
 

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