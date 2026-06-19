人才办与机构合办活动  鼓励来港人才投身义工服务融入社区

今日(19日)是端午佳节，香港人才服务办公室日前与圣雅各福群会「We哗蓝屋」合办端午节活动，邀请来港人才携同家人到湾仔蓝屋建筑群参与义工服务，与本地居民共庆佳节。

活动期间，人才及其家人了解端午节由来与传统习俗，并认识蓝屋作为香港历史建筑及社区保育项目的背景。人才家庭其后联同本地家庭，一同利用环保及回收物料制作迷你龙舟，并品尝端午糭，并协助设置孩子们其后参与迷你龙舟竞技赛的场地，在轻松互动的气氛中加深与本地社群的连系。

让参加者结识本地朋友并回馈社会

人才办总监陈海劲出席活动并与人才及居民交流。陈海劲表示，来港人才要真正融入香港，除事业发展外，生活融入和社区连系同样重要，因此推出人才义工计划，鼓励人才投身义工活动，让他们认识香港文化、结识本地朋友并回馈社会。今次活动结合端午节传统，相信更能让人才及其家庭亲身感受香港节庆气氛和社区人情味。

来自苏格兰的Paddy现于启德体育园工作，今次一家四口齐齐出动，亲历香港的端午节传统文化，其6岁和10岁的女儿全程投入，在回收胶樽上涂上喜爱的颜色，亲手制作环保龙舟参与竞技赛，即场试吃糭子，乐在其中。

来自苏格兰的Paddy与女儿亲手制作环保龙舟参与竞技赛。

来自上海、从事银行业的高才Jessie带同5岁女儿一同参与活动。

来自上海的Kaye与5岁儿子一同参与活动，透过活动认识本地新朋友。

来港生活已3年欣赏香港安全环境

Paddy表示，一家来港生活已3年，欣赏香港的安全环境，让女儿得以无忧成长。他说：「香港生活高效便捷，郊野沙滩近在咫尺，工作生活都精彩。但最重要的是不论女儿上学、乘车或到公园玩，我也不用担心安全问题。」

来自上海、从事银行业的高才Jessie，则带同5岁女儿一同参与。她笑言港沪两地端午节同样吃糭子，只是口味各有不同，香港龙舟文化也别具特色，在上海反而鲜有机会接触。她大赞是次义工活动让她有机会与更多本地家庭交流，女儿更在龙舟比赛中胜出，直呼好玩，期待下次再参加。

借机与本地家庭交流走进社区

Jessie坦言来港初期只身打拼，直至参加人才办教育研讨会，了解到香港的教育优势，才决心接女儿来港升学。看著女儿从一句广东话也听不懂，到如今三语切换自如、乐享校园生活，她深感当初的决定很正确。

同样来自上海的Kaye，今年1月带同家人来港工作，这次与5岁儿子一同参与活动，她认为活动很有意义，除了加入环保知识，也有助新来港人才有机会与本地市民交流，透过活动认识本地新朋友。不少参与人才都说，活动让他们走进社区、感受本地人的亲切，期待日后继续以行动为香港出一分力。

人才办将继续与不同社区机构合作，为来港人才及其家人提供多元化的义工服务及社区体验机会，协助他们扩阔生活圈子，在港安居乐业。