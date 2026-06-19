一日两发黑雨创纪录 天文台剖白原因：预测暴雨影响位置及时间仍是气象界一大挑战

昨日(18日)天气极不稳定，天文台一日内发出两次黑色暴雨警告信号，亦是本年第三个黑雨，是自1998年3月有纪录以来首次。。但当红雨生效不久随即改发黑雨，且昨日部分地区雨势不大，甚至无雨，令人不禁怀疑天文台短时间改发暴雨警告信号的原因。天文台昨在天气随笔解释，由于暴雨是一个较小型的系统，变化可以非常迅速，由发展至消散可能不足一两小时，而影响范围可能只有十至几十公里。提前数小时、甚至一天预测在哪个位置及时间受暴雨影响，仍然是现今气象界的一大挑战。

梅雨槽影响周一及周二多处录得约100毫米日雨量

天文台昨日(18日)发表名为《暴雨后迎端「阳」？》 的天气随笔，解释过去几日大骤雨的成因以及对今日(19日)端午节的天气展望。文章指出，温暖潮湿的西南季候风自上星期六（13日）起影响华南沿岸，而较凉和较暖气团在内陆角力形成梅雨槽。受梅雨槽影响，本港自上星期六天气持续不稳定，间中有大骤雨，在星期一及星期二，本港多处录得约100毫米的日雨量，部分地区的日雨量更超过200毫米。

四原因致大雨 雨区集中西贡东部后渐远离

文章又提到，受梅雨槽南侧的活跃偏南气流、低空西南急流、副热带高压脊外围的高空扰动及高层辐散影响，昨日早上骤雨开始在本港东部及南部发展，天文台在早上5时40分发出黄色暴雨警告信号，并在早上6时43分以局部地区大雨提示提醒市民较强的雨区集中在西贡东部。随著雨区远离，黄色暴雨警告信号在上午9时25分取消。

正午雨势增强连升红黑 新界西北雨量逾百六毫米

随著珠江口以西有强雷雨区发展并逐渐靠近本港，天文台于上午11时15分再次发出黄色暴雨警告信号。雷达显示强回波区域主要集中在新界西部并移动缓慢，其他地区则暂未受太大影响。为提醒市民注意局部地区强降雨，有可能出现严重水浸，屯门及元朗的局部地区大雨提示于上午11时40分及正午12时发出。

正午后，雷达图像显示雨区增强及有迹象扩散并影响其他地区，天文台随即在12时10分及12时55分分别发出红色及黑色暴雨警告信号。新界西部及北部的雨量超过160毫米，同时亦有多宗水浸报告。

高空扰动持续影响致黄昏再发黑雨警告

随著雨带远离，本港雨势逐渐减弱，天文台在昨午逐步改发红色及黄色暴雨警告信号。然而，由于高空扰动持续影响，雨区继续在珠江口一带不断发展，雷达图像亦显示珠江口以西有雷雨带靠近并急速增强。天文台于下午6时10分再度发出红色暴雨警告信号，至下午6时35分发出黑色暴雨警告信号。随著影响香港的雨区减弱，天文台随后逐步取消所有暴雨警告信号。

连场暴雨过后，截至晚上十时，本港多处地区录得超过70毫米雨量，而新界及大屿山部分地区更超过200毫米。

暴雨属较小型的系统 变化迅速难以预测受影响时间及范围

天文台又解释为何能在数小时前预告热带气旋警告信号的更改，但暴雨警告信号通常只能提前十至数十分钟左右。因为热带气旋和暴雨是不同的天气系统。热带气旋的生命周期多长达数天，范围达数百公里。然而暴雨是一个较小型的系统，变化可以非常迅速，由发展至消散可能不足一两小时，而影响范围可能只有十至几十公里。

以昨日的暴雨为例，新界普遍地区受大雨影响，相反港岛的雨势较弱，相距仅十数公里雨量便可以截然不同。所以提前数小时、甚至一天预测在哪个位置及时间受暴雨影响，仍然是现今气象界的一大挑战。无论如何，天文台会在可行情况下尽早提醒市民，亦会提早预警水浸等高风险影响。

端午下午骤雨减阳光现 周末酷热父亲节需防高温

受活跃偏南气流影响，预料今日端午节（19日）间中有骤雨，初时有几阵狂风雷暴。但好消息是，随著副热带高压脊继续西伸并覆盖广东沿岸，预计端午节下午骤雨减少，部分时间有阳光，周末至下周初本港天气会渐转酷热，适逢周日夏至，庆祝父亲节的时候也要记得防范高温。

相关新闻：

黑雨︱大西北暴雨早已水浸 网民轰预警滞后：今朝唔挂𠵱家求其挂 打工仔家长全部「半天吊」

黑雨粉岭塌树阻巴士 两女乘客冒雨落车搬树开路 「神奇女侠」霸气现身 一句话亲解神勇关键｜Juicy叮

网民直击黑雨夸张水浸图辑 上水行人隧道满到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河｜Juicy叮

黑雨｜落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮