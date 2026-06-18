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将军澳医院手术事故 报告揭医生认错器官 田北辰斥低级错误：应即时解约或降职

社会
更新时间：21:20 2026-06-18 HKT
发布时间：21:20 2026-06-18 HKT

将军澳医院一名85岁患结肠癌女病人进行横结肠造口手术，约3周后进行紧急电脑扫描，始发现造口位置在胃部，而并非预定的横结肠位置，病人于同晚离世。将军澳医院发言人今日（18日）公布事件根源分析报告，结论指外科医生在分辨腹部器官结构时出现确认偏误，在手术中错误将胃部当作横结肠处理，并连接造口，手术中亦未采取进一步措施核实。

「打烂香港医疗枢纽招牌」

事发时已表达关注的实政圆桌召集人在社交平台发文直指「呢个调查结果实在令人忍无可忍」，反问「次次有医疗事故都话下次改善，几时先真系改善呢？」田北辰说，今次与他当时质疑一样，形容是「低级错误到嚟晒谱」，更认为是完全打烂香港医疗枢纽招牌。

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将军澳医院手术事故的根源报告揭医生错认胃部为结肠。
将军澳医院手术事故的根源报告揭医生错认胃部为结肠。

田：涉事医生声誉一般 质疑非首次犯错

田北辰又称，据闻这外科医生声誉一直都「好麻麻」，质疑似乎并非第一次犯错，故认为应要求解约，如果无办法解约便应即时降职，之后不再续约。

院方表示会进一步检视有关医生的专业水平，如有需要会转交香港医务委员会跟进，田北辰认为一定要严惩，而将军澳医院外科部部门主管同样需要问责及处理，直言「唔可以就咁算」。同时，他认为应该由另一个地区联网外科部接管「睇实佢哋！」

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