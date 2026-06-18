中华煤气8月起加价4.4% 保养费加至11元 承诺两年内冻结收费

香港中华煤气今日（18日）宣布将于2026年8月1日起调整收费，标准煤气费每兆焦耳调高1.25仙，标准煤气费加幅为4.4%，保养月费亦上调1元至11元。中华煤气承诺未来两年内冻结收费，并预计约六成半住宅用户每月煤气费增幅不多于10元。中华煤气表示，为配合北部都会区等新发展地区供气，公司在未来数年须投入庞大资本。预计2026年及未来五年的资本投资总额将达131亿元。中华煤气表示是在充分考虑客户的承受能力后，才作出的温和收费调整。

料六成半住宅每月加幅不多于10元

新收费方案详情包括，标准煤气费每兆焦耳调高1.25仙，加幅为4.4%，相等于2025年平均实质煤气费（包括标准煤气费及燃料调整费）的3.9%；定额保养月费增加1元，至每月11元正；冻结期承诺：煤气公司宣布在未来两年内，将不会调整标准煤气收费及保养月费。

中华煤气预料，约六成半住宅用户每月煤气帐单加幅不会多于10元；约五成工商业用户每月的煤气费增加少于320港元。

营运及人力成本上涨 未来5年投入131亿元发展基建

煤气公司表示，公司对调整收费一向十分谨慎。是次调整主要是由于过去两年营运成本增加，以及燃气行业人力成本上升。

同时，为配合北部都会区等新发展地区供气，并维持安全可靠的服务，公司在未来数年须投入庞大资本。预计2026年及未来五年的资本投资总额将达131亿元。公司是在充分考虑客户的承受能力后，才作出是次温和的收费调整。

煤气公司已就调整煤气收费的计划，咨询环境及生态局。立法会环境事务委员会今日（18日）已将相关文件送交委员传阅。