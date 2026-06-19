端午节︱老字号粽市销情淡 商户宁减利润不加价 有店舖行网购礼盒杀出重围

今日（19日）是端午节，不少市民都会买糭应节。不过，多间老字号食品店负责人透露，近年受消费外流影响，不论公司订购或散客购买，生意均大不如前。有商户表示面临食材成本上涨问题，但在经济不景下宁愿「咬紧牙关」冻结售价。同时，亦有商户透过开拓网购市场、推出粽子礼盒以改善生意。

网购大行其道 行礼盒路线谷销情

九龙城老字号「永富食品公司」负责人陈锦辉透露，今年糭子销情尚算不俗，网上订购较去年再有增加。他指，疫情后市民习惯网购，以前门市与网购的订单比例为八比二，现时网购已升至四成。

陈锦辉续指，为配合消费走势，未来会继续发展网店，并提供「满额免运费」等优惠促进生意。此外，店方每年都会投入资源设计精致的粽子礼盒，内里的粽子采用真空包装。他指，真空包装是近两三年的趋势，因较方便保存，存放时间可长达两个月。「客人都觉得礼盒很有新意，真空包装买来送礼又方便，亦可带去外国」。不过他强调，网店虽好，但门市始终无可取代，因能与街坊有更多面对面的接触和交往。

然而他坦言，九龙城区受移民潮影响颇大，很大一群中产熟客已经离港，加上整体市道不算好，最近五六年间熟客总体减少约五成。未来店舖会继续走礼盒路线，并视乎销情动态调整备货策略。

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食材成本涨一成多 宁减利润不敢加价

另一老字号「上海新三阳南货」负责人陈眺明则表示，今年市道颇为严峻，散客减少一至两成，公司团购订单总数亦录得约两成跌幅。他指今年所有食材成本均上升10至15%，但在目前市道下加价并非良策，宁愿削减利润也要维持原价，「希望让大家都承受到。」

陈眺明透露，今年传统的火腿粽及甜的豆沙粽等「大路嘢」仍然较受欢迎，相反含鲍鱼或瑶柱等名贵食材的粽子销量明显较少。因应销情，店方亦调整了备货策略以防囤积。采访当日，店内的上海咸肉粽及桂花粽等款式已经断货。

面对市道低迷，陈眺明无奈表示，这未必是单靠商户推出措施就能改善，而是整个市场的消费力根本不在香港，「我自己都是，有时间的话我都会出去旅行。市道如此，做甚么策略都无补于事，唯有尽量咬紧牙关度过」。幸而，今年仍有大批熟客支持，虽然他们购买粽子的数量变少，但客人数量未见减少。

市民「年年帮衬」 买散装糭当饭食

据《星岛》记者昨午（18日）现场观察，前来光顾的市民多为经年熟客，即使在黑雨期间，店舖仍有客人往来。市民冼女士今日前来购买广东裹蒸粽，表示「我哋广东人啊嘛，广东人都食呢只！」她指自己年年都帮衬这间老字号，买散装粽当饭食。

另一位熟客黄先生则表示，每年端午都会前来捧场，买鲜肉粽应节。临走前，他更热情地对记者高呼「记得帮衬呢间呀！」人情味十足。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰