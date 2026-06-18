红/黑雨返工安排｜暴雨警告都要返工？需要WFH？ 最新劳工守则一文睇清
更新时间：13:14 2026-06-18 HKT
发布时间：13:14 2026-06-18 HKT
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恶劣天气工作安排｜天文台会适时发出黄色、红色或黑色暴雨警告。不少打工仔对各警告生效时，是否需要上班、能否在家工作等安排感到困惑。不少上班族热议是否可放「暴雨假」？雇主要求打工仔在家工作(WFH)，又是否合法？一文睇清劳工处恶劣天气及「极端情况」下工作安排守则。
黑色暴雨警告工作安排
根据劳工处《恶劣天气及「极端情况」下工作安排守则》，在黑色暴雨警告信号生效时，不同情况下的工作安排有明确指引。详情请参阅下表：
|情况
|雇员类别
|工作安排
|工作时间开始前生效
|一般雇员
|雇主不应要求雇员返回工作地点上班。
|指定人员
|在安全情况下，按协定安排返回或继续当值。若交通受阻，雇主应以雇员安全为先。
|工作时间期间发出
|户内工作雇员
|除非有危险，否则应如常工作。
|户外工作雇员
|主管应尽快暂停户外工作，安排雇员到安全地方暂避。
|下班时仍然生效
|所有雇员
|应留在安全地方，直至大雨过去。雇主应在工作地点开放地方让雇员暂避。
红色／黄色暴雨警告工作安排
对于红色或黄色暴雨警告，不论信号在何时发出，大部份情况下，雇员应如常工作。
|警告信号
|工作安排
|红色暴雨警告
|雇员应如常工作。雇主可酌情让有特殊需要（如怀孕、残疾）的雇员提早下班。
|黄色暴雨警告
|雇员应如常工作。雇主可酌情让有特殊需要（如怀孕、残疾）的雇员提早下班。
暴雨警告取消后复工安排
当恶劣天气警告取消后，复工安排视乎剩余的工作时间而定。
|警告取消时，剩余工作时间
|复工安排
|超过 3 小时
|员工应尽量在 2 小时内返回工作岗位。
|不足 3 小时
|雇主应容许员工无须上班。
劳工处亦提醒，雇主应对返回工作岗位有困难的雇员，提供弹性安排，例如容许在家工作或给予更宽裕的复工时间。
恶劣天气下的在家工作 (WFH) 安排
根据劳工处的《守则》，雇主安排员工在台风、暴雨或「极端情况」下在家工作（WFH）是合理的要求。守则建议雇主应作情理兼备及弹性的处理，并鼓励预早规划遥距工作的可行性。
雇主在订立相关政策时，可考虑以下因素：
- 预先评估：按行业性质、机构运作及雇员岗位，评估及订明适合遥距工作的范畴、模式及启动情况。
- 咨询员工：在制定政策过程中咨询员工，并考虑个别雇员的特殊需要。
- 沟通与督导：订明遥距工作期间的联系与督导方式（如电邮、电话等）。
- 设备支援：确保雇员具备处理职务所需的设备，如电脑及相关软件。
总言之，雇主应弹性处理，当雇员返回工作岗位有困难时，容许他们在家工作是一种合适的安排。
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