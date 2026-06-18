红/黑雨返工安排｜暴雨警告都要返工？需要WFH？ 最新劳工守则一文睇清

恶劣天气工作安排｜天文台会适时发出黄色、红色或黑色暴雨警告。不少打工仔对各警告生效时，是否需要上班、能否在家工作等安排感到困惑。不少上班族热议是否可放「暴雨假」？雇主要求打工仔在家工作(WFH)，又是否合法？一文睇清劳工处恶劣天气及「极端情况」下工作安排守则。

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根据劳工处《恶劣天气及「极端情况」下工作安排守则》，在黑色暴雨警告信号生效时，不同情况下的工作安排有明确指引。详情请参阅下表：

情况 雇员类别 工作安排 工作时间开始前生效 一般雇员 雇主不应要求雇员返回工作地点上班。 指定人员 在安全情况下，按协定安排返回或继续当值。若交通受阻，雇主应以雇员安全为先。 工作时间期间发出 户内工作雇员 除非有危险，否则应如常工作。 户外工作雇员 主管应尽快暂停户外工作，安排雇员到安全地方暂避。 下班时仍然生效 所有雇员 应留在安全地方，直至大雨过去。雇主应在工作地点开放地方让雇员暂避。

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对于红色或黄色暴雨警告，不论信号在何时发出，大部份情况下，雇员应如常工作。

警告信号 工作安排 红色暴雨警告 雇员应如常工作。雇主可酌情让有特殊需要（如怀孕、残疾）的雇员提早下班。 黄色暴雨警告 雇员应如常工作。雇主可酌情让有特殊需要（如怀孕、残疾）的雇员提早下班。

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当恶劣天气警告取消后，复工安排视乎剩余的工作时间而定。

警告取消时，剩余工作时间 复工安排 超过 3 小时 员工应尽量在 2 小时内返回工作岗位。 不足 3 小时 雇主应容许员工无须上班。

劳工处亦提醒，雇主应对返回工作岗位有困难的雇员，提供弹性安排，例如容许在家工作或给予更宽裕的复工时间。

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根据劳工处的《守则》，雇主安排员工在台风、暴雨或「极端情况」下在家工作（WFH）是合理的要求。守则建议雇主应作情理兼备及弹性的处理，并鼓励预早规划遥距工作的可行性。

雇主在订立相关政策时，可考虑以下因素：

预先评估 ：按行业性质、机构运作及雇员岗位，评估及订明适合遥距工作的范畴、模式及启动情况。

：按行业性质、机构运作及雇员岗位，评估及订明适合遥距工作的范畴、模式及启动情况。 咨询员工 ：在制定政策过程中咨询员工，并考虑个别雇员的特殊需要。

：在制定政策过程中咨询员工，并考虑个别雇员的特殊需要。 沟通与督导 ：订明遥距工作期间的联系与督导方式（如电邮、电话等）。

：订明遥距工作期间的联系与督导方式（如电邮、电话等）。 设备支援：确保雇员具备处理职务所需的设备，如电脑及相关软件。

总言之，雇主应弹性处理，当雇员返回工作岗位有困难时，容许他们在家工作是一种合适的安排。

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