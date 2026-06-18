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恒基地产50周年办探访活动与长者共庆端午  派5万把「爱心拐杖伞」传递关爱 

社会
更新时间：11:57 2026-06-18 HKT
发布时间：11:57 2026-06-18 HKT

恒基地产一直积极履行企业社会责任，关顾不同社群需要。适逢今年是恒基地产成立 50周年，加上端午节临近，日前特别联同旗下中华煤气举办「爱心杖伞传关爱」活动，由集团主席李家诚及李徐子淇，率领恒基温暖工程义工队和煤气温馨义工队成员，到访位于深水埗的博爱医院长者日间护理中心，与近50名长者互动交流，并送上「爱心拐杖伞」和应节福袋，内含糭子、汤包、便携风扇及毛巾等实用礼品，与长者预祝端午节。

李家诚及李徐子淇亦探访多名独居长者，了解他们的近况与日常生活需要。 恒基兆业地产集团主席李家诚表示：「香港能够不断发展，离不开一代又一代人的努力，当中年长一辈多年来的付出，尤其值得我们珍惜和感谢。适逢佳节临近，集团希望以实际行动，向长者传递祝福，让他们在佳节中感受社会的关怀。未来，集团会继续推动社会共融，与各界携手共建更美好、更温暖的社区。」 

恒基兆业地产集团主席李家诚及李徐子淇，率领恒基温暖工程义工队和煤气温馨义工队成员在端午节前探访长者，送上集团50周年「爱心拐杖伞」和应节福袋。
恒基兆业地产集团主席李家诚及李徐子淇，率领恒基温暖工程义工队和煤气温馨义工队成员在端午节前探访长者，送上集团50周年「爱心拐杖伞」和应节福袋。
恒基兆业地产集团主席李家诚及李徐子淇，率领恒基温暖工程义工队和煤气温馨义工队成员在端午节前探访长者，送上集团50周年「爱心拐杖伞」和应节福袋。
恒基兆业地产集团主席李家诚及李徐子淇，率领恒基温暖工程义工队和煤气温馨义工队成员在端午节前探访长者，送上集团50周年「爱心拐杖伞」和应节福袋。
李家诚及李徐子淇探访多名独居长者，在佳节传递祝福和社会关怀。
李家诚及李徐子淇探访多名独居长者，在佳节传递祝福和社会关怀。
为庆祝恒基地产50周年，集团联同中华煤气特别制作5万把「爱心拐杖伞」，透过慈善机构和立法会议员办事处等在全港派发。
为庆祝恒基地产50周年，集团联同中华煤气特别制作5万把「爱心拐杖伞」，透过慈善机构和立法会议员办事处等在全港派发。

将透过慈善机构及议员办事处等派发

是次探访活动所派发的「爱心拐杖伞」由恒基地产联同中华煤气特别制作，采一物两用设计，既可遮风挡雨，亦可作拐杖使用，贴心守护长者出行每一步。拐杖伞共有5万把，将透过不同渠道，包括慈善机构、逾 80 位立法会议员办事处等，派发予全港不同地区的长者及有需要市民。 

送500把家居风扇助㓥房家庭应对炎夏

另外，有见近期天气酷热，恒基地产向集团支持设立的南昌及太子社区客厅会员家庭送上500把家居风扇，协助㓥房家庭应对炎夏。 
 

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