恒基地产50周年办探访活动与长者共庆端午 派5万把「爱心拐杖伞」传递关爱
更新时间：11:57 2026-06-18 HKT
发布时间：11:57 2026-06-18 HKT
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恒基地产一直积极履行企业社会责任，关顾不同社群需要。适逢今年是恒基地产成立 50周年，加上端午节临近，日前特别联同旗下中华煤气举办「爱心杖伞传关爱」活动，由集团主席李家诚及李徐子淇，率领恒基温暖工程义工队和煤气温馨义工队成员，到访位于深水埗的博爱医院长者日间护理中心，与近50名长者互动交流，并送上「爱心拐杖伞」和应节福袋，内含糭子、汤包、便携风扇及毛巾等实用礼品，与长者预祝端午节。
李家诚及李徐子淇亦探访多名独居长者，了解他们的近况与日常生活需要。 恒基兆业地产集团主席李家诚表示：「香港能够不断发展，离不开一代又一代人的努力，当中年长一辈多年来的付出，尤其值得我们珍惜和感谢。适逢佳节临近，集团希望以实际行动，向长者传递祝福，让他们在佳节中感受社会的关怀。未来，集团会继续推动社会共融，与各界携手共建更美好、更温暖的社区。」
将透过慈善机构及议员办事处等派发
是次探访活动所派发的「爱心拐杖伞」由恒基地产联同中华煤气特别制作，采一物两用设计，既可遮风挡雨，亦可作拐杖使用，贴心守护长者出行每一步。拐杖伞共有5万把，将透过不同渠道，包括慈善机构、逾 80 位立法会议员办事处等，派发予全港不同地区的长者及有需要市民。
送500把家居风扇助㓥房家庭应对炎夏
另外，有见近期天气酷热，恒基地产向集团支持设立的南昌及太子社区客厅会员家庭送上500把家居风扇，协助㓥房家庭应对炎夏。
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