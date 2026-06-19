端午节︱三日小长假 截至下午4时 约41.5万港人出境、10.4万内地客入境
更新时间：18:35 2026-06-19 HKT
发布时间：18:35 2026-06-19 HKT
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今年端午节（6月19日）适逢星期五，本港迎来三天长周末假期。运输署预计端午节假期前后，本港各陆路口岸的人流及车流将显著增加。其中，6月21日（周日）下午至傍晚将迎来市民回港的高峰期，届时口岸公共运输服务的等候时间预计会较长。
入境处表示，截至今午4时，录得逾68.8万人次出入境，当中超过41.5万港人出境，约10.4万内地客入境；罗湖口岸最繁忙，共约13.1万人次出入境。
出境方面，约有46.2万人次离境，当中分别约41.5万港人和3.2万内地客。经罗湖口岸出境人次约9.6万；其次为落马洲支线口岸，约8.2万人次；入境方面，约有22.5万人次，内地客约有10.4万。最多人经西九龙高铁站入境，约3.8万人次。
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