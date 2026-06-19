Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

端午节︱三日小长假 截至下午4时 约41.5万港人出境、10.4万内地客入境

社会
更新时间：18:35 2026-06-19 HKT
发布时间：18:35 2026-06-19 HKT

今年端午节（6月19日）适逢星期五，本港迎来三天长周末假期。运输署预计端午节假期前后，本港各陆路口岸的人流及车流将显著增加。其中，6月21日（周日）下午至傍晚将迎来市民回港的高峰期，届时口岸公共运输服务的等候时间预计会较长。

入境处表示，截至今午4时，录得逾68.8万人次出入境，当中超过41.5万港人出境，约10.4万内地客入境；罗湖口岸最繁忙，共约13.1万人次出入境。

出境方面，约有46.2万人次离境，当中分别约41.5万港人和3.2万内地客。经罗湖口岸出境人次约9.6万；其次为落马洲支线口岸，约8.2万人次；入境方面，约有22.5万人次，内地客约有10.4万。最多人经西九龙高铁站入境，约3.8万人次。

相关新闻：

端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排

端午节假首日北上人流络绎不绝  市民报团蒙古游人均花逾万元   学生即日来回打边炉、唱K

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡
00:57
荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 重案组接手调查
突发
2小时前
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
4小时前
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
7小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
李家鼎吐心声想一家团聚？ 数「难忘父亲节」提李泳汉温馨细节 李泳豪疑感无奈表情曝光
李家鼎吐心声想一家团聚？ 数「难忘父亲节」提李泳汉温馨细节 李泳豪疑感无奈表情曝光
影视圈
4小时前
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
11小时前
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
21小时前
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
10小时前
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮
港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮
时事热话
4小时前