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暴雨‧持续更新｜天文台改发黑色暴雨警告信号 强阵风继续吹袭香港

社会
更新时间：12:56 2026-06-18 HKT
发布时间：05:23 2026-06-18 HKT

天文台预料，与活跃偏南气流相关的强雷雨区正影响广东沿岸。天文台在中午发出红色暴雨警告信号。

【13:00】天文台发特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在下午12时35分左右，大澳录得每小时约80公里的强阵风。

【12:55】天文台发出黑色暴雨警告信号。

【12:45】强雷雨区正影响本港，是否需要发出黑色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

【12:40】天文台发出之新界北部水浸特别报告。新界北部，尤其是打鼓岭一带，正受大雨影响。雨可能引致山洪暴发，市民应远离河道。乡村附近若有防洪警钟，村民亦应留意。

【12:10】天文台在12时10分发出红色暴雨警告信号。

【12:00】发局部地区大雨提示，指屯门区及元朗区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

【11:15】天文台于11时15分发布黄色暴雨警告信号，是今日第二度发出。

【10:00】天文台于10时发布特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

【09:45】在上午9时45分左右，大澳录得每小时约70公里的强阵风。

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天文台预测，本港下午及晚上天气多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大，气温介乎26°C至29°C。吹和缓至清劲南风，离岸及高地间中吹强风。

过去一小时雨量。天文台图片
过去一小时雨量。天文台图片
最高气温。天文台图片
最高气温。天文台图片
未来九天天气预报。天文台图片
未来九天天气预报。天文台图片

端午节风势颇大，有几阵骤雨，下午部分时间有阳光。周末期间大致天晴，但仍有一两阵骤雨。下周初天气酷热。

随著位于西北太平洋的副热带高压脊向西伸展，未来一两日广东骤雨逐渐减少，下周初至中期华南天气酷热，天色普遍晴朗。预料偏南气流会在下周后期为广东沿岸带来几阵骤雨。

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