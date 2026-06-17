文创处率业界参与北京国际图书博览会 设立香港馆 展现香港文化内涵和魅力

文化体育及旅游局辖下文创产业发展处率领出版及印刷业界人士参与由今日（17日）至6月21日在北京国家会议中心举行的第32届北京国际图书博览会，并再度设立香港馆，透过文学与城市的对话，展现香港文化的内涵和魅力。

今届香港馆展出600多项香港出版图书、由香港印刷业生产的文创品，以及华语文学作家的珍贵手稿和物品，展现香港的文化传承和创新。展馆亦新设以「香港文学散步」为主题的虚拟实境展区等，描绘出一条独特的「香港文学径」，让观众沉浸式体验香港文学的魅力。

香港馆内的香港绘本区。政府新闻处

参观者体验以「香港文学散步」为主题的新设虚拟实境展区。

图博会是全国最大及世界第二大国际书展。香港馆由文创处主办、香港出版总会和香港印刷业商会共同承办，支持机构包括香港特别行政区政府驻北京办事处、创意创业会、香港专业人士（北京）协会和紫荆文化广场。香港馆透过主题展区、推荐区、香港绘本区、业务洽谈区，协助香港出版及印刷业开拓商机，并推广香港作为中外文化艺术交流中心。