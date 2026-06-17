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竞委会接纳Keeta就《竞争条例》承诺维护市场公平竞争 修订现已具法律约束力

社会
更新时间：13:05 2026-06-17 HKT
发布时间：13:05 2026-06-17 HKT

竞争事务委员会今日（17日）宣布，接纳香港一个具领先地位的网上外卖平台—— 袋鼠有限公司（以「Keeta」名义营运），按《竞争条例》第60条作出的承诺。Keeta早前自愿修改与合作餐厅所订立的协议，在接纳承诺后，相关修订现已具备法律约束力，并可由竞委会根据《条例》确切执行。

Keeta承诺即使餐厅与新晋平台合作 也不会失去独家奖励

竞委会表示，早前注意到，Keeta与合作餐厅所订立的协议中，若干条文或会妨碍新晋或小型平台进入市场及扩张业务，削弱网上外卖送递市场的竞争，可能违反《条例》下的第一行为守则。为释除竞委会的疑虑，Keeta较早前同意分两个阶段修改与合作餐厅的协议，包括在第一阶段自愿修改协议条文，以及在第二阶段向竞委会作出承诺。

Keeta于今年4月初确认自愿修订经已生效，并在建议的承诺中提出：(i)修改条文，即使餐厅与新晋平台及／或小型平台合作，亦不会失去与Keeta独家合作时所享有的商业奖励（例如较低的佣金率）；(ii)修改条文，让餐厅更容易由与Keeta独家合作，转为同时与其他网上外卖平台合作；及(iii)删除阻止餐厅在自家销售渠道及其他网上外卖平台上，向消费者提供较低餐点价格的条文。

竞委会指，在仔细审视所收到的申述后，认为接纳Keeta作出的承诺，是适当做法，毋须作任何修改。
竞委会指，在仔细审视所收到的申述后，认为接纳Keeta作出的承诺，是适当做法，毋须作任何修改。

竞委会于今年4月28日就建议的承诺展开咨询，在仔细审视所收到的申述后，认为接纳Keeta作出的承诺，是适当做法，毋须作任何修改。竞委会发言人表示，竞委会一直密切留意香港网上外卖平台市场的发展。随著竞委会今日接纳Keeta作出的承诺，该市场的各个主要参与者今后均须符合相同准则，以维护市场公平竞争，为餐厅、新晋平台和消费者带来好处。

会方又指，今次亦是竞委会首次灵活结合自愿修订与《条例》下的执法工具，策略性地处理竞争问题。有关做法既能让受影响的各方，包括餐厅及消费者，及早从自愿修订中受惠；同时亦能透过正式的承诺，确保相关修订具法律约束力。该承诺由今日起生效，至2026年12月28日届满，并设汇报机制，以确保Keeta遵守承诺。《条例》第61条亦订明，在某些情况下，包括当情况出现重大改变、或作出承诺的人士没有遵守该承诺，竞委会可撤回接纳承诺的决定。

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