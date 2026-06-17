带半熟、汆水肉类过关一样违法！ 政府：携生肉回港违规数字 两年暴升1.5倍

【北上消费/带肉类入境】携带未经完全煮熟肉类入境是违法行为。环境及生态局今日（6月17日）回复立法会议员何俊贤质询，指非法携带野味、肉类或家禽入境的违规个案，去年多达1542宗，比2023年通关初期暴升近1.5倍。政府强调，市民若携带未彻底煮熟（例如半熟或经汆水处理）的野味、肉类或家禽入境而未持有法例规定所须文件，均属违法，切勿听信不实讯息。

带生肉入境个案 去年达1542宗

何俊贤问及，有内地肉档声称只需将肉类「汆水」后便可供顾客携带过关，当局在过去4年有否发现市民携带「汆水」肉类过关的个案。政府强调，市民若携带未彻底煮熟（例如半熟或经汆水处理）的野味、肉类或家禽入境而未持有法例规定所须文件，均属违法，而食安中心过往亦曾截获该等个案并成功定罪。

半熟、汆水肉带过关一样违法

政府指多年来，食安中心都持续在各口岸管制站及透过不同渠道向市民清晰传达上述资讯，避免他们受不实讯息误导，政府亦计划与内地当局合作加强宣传。

根据政府数字，去年全年违反《进口野味、肉类、家禽及蛋类规例》（第132AK章） 非法携带野味、肉类或家禽入境的个案宗数达1,542宗，检控数字达1,631宗（因同一个案可作多于一项检控）。若以违规个案计算，去年总数比起2023年与内地通关初期，足足上升近1.5倍。

至于今年首5个月，非法携生肉入境违规个案已有637宗，比去年同期的511宗上升两成半。

现时有个别人士透过「代购」形式，将未经完全煮熟的肉类运送来港，并于港铁站等地点进行交收活动。政府强调违例者同样可被检控，消费者也应注意，跨境代购的食物可能因为来源不明、存放或运输条件欠佳，以致细菌滋生，增加食物安全风险。食安中心会继续与海关紧密合作，打击跨境代购未彻底煮熟野味、肉类或家禽等违规行为。