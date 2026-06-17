宏福苑大火｜小行星以殉职消防何伟豪命名 未婚妻发文悼念：化作星星永远守护我们

去年11月于大埔宏福苑大火中英勇殉职、并获追授消防队目的消防员何伟豪，其名字将长存于浩瀚星空之中。何伟豪的未婚妻Kiki近日于社交平台发文透露，获香港天文学家杨光宇告知，已将一颗小行星正式命名为「何伟豪」（Howaiho），Kiki直言小行星的命名，「最爱的34871 何伟豪，化作星星的您永远守护著我们」。

Kiki在Threads 发文，于5月30日凌晨收到杨光宇的短讯，得知有一颗小行星的正式编号为「34871」，全名为「34871 Howaiho」。杨光宇在讯息中向她表示：「它将会在太阳系中长久运行，而何先生的名字，也会以这种方式永久被保留下来。」

小行星由杨光宇发现 简介命名原因

国际天文联会公布，现命名为「34871 Howaiho」的小行星由杨光宇于2001年发现。杨在命名简介表示，何永豪（1987-2025），是一名香港消防员，一生致力公共服务。他曾任警务人员，在火灾及救援行动中表现英勇，于紧急事故中协助疏散居民。他在香港一次严重火灾事故中殉职，其英勇与奉献精神值得令人铭记。



这份来自星空的珍贵礼物，唤起了Kiki与何伟豪生前的温馨回忆。她忆述，何伟豪生前知道她热爱观星，前年曾特意带她到美国棕榈滩(Palm Beach)观赏南十字星；而在去年10月，两人与爱宠「多猪」散步回家时，何伟豪抱著「多猪」，背后刚好有一道流星划过。Kiki感动地写道：「这些回忆永远都会留在我的心里。以后我和多猪只要抬头望向夜空，就可以看到你了。」

借《小王子》金句勉励 无形珍宝长存人心

对于这颗小行星未必能以肉眼轻易看见，杨光宇在讯息中提到「希望妳不要因为现在暂时看不到它而觉得失望」，并特意以法国名著《小王子》的经典金句勉励Kiki：「正如《小王子》里那句话：世界上最珍贵的东西，很多时候都不是眼睛容易看见的。」杨光宇强调，这颗小行星所代表的意义是真实而永恒的，何伟豪的勇气、牺牲以及救人的精神，将一直留在香港市民的记忆里。

Kiki在文末对杨光宇表达了深切的感谢，并向未婚夫送上深情寄语：「最爱的34871 何伟豪，化作星星的您永远守护著我们。」