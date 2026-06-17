端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排

端午节（19日）将至，除了食粽子，游龙舟水，当日还可以欣赏精彩刺激的龙舟赛事。当日本港多区都有龙舟赛事上演，最有气氛及最具规模的，当数赤柱、沙田、大埔、香港仔、屯门及西贡6大赛事。至于香港国际龙舟邀请赛则将于6月27至28日举行。《星岛头条》整理各区龙舟观赛攻略，同时为便利读者于端午节假期北上，亦附长假期跨境交通安排。

端午节各区龙舟赛事：

端午节跨境交通安排：

每年端午节赤柱正滩都会从早上开始上演龙舟赛事，今年预计约180支队伍及数千名运动员参与，由于赛道全长仅270米，路程较短，赛况相对更加紧凑和激烈。今年龙舟赛事更设美食市集，并首度举办「龙潮 Dragonbeat」DJ派对，由冬奥金牌得主谷爱凌担任「龙潮 Dragonbeat」大使，她亦是冬奥会历史上获得金牌和奖牌最多的自由式滑雪运动员。

需要注意的是，赤柱本身为著名景点之一，加上节假日人流增多，建议前往观赛的市民提前预留时间避免塞车。

赛事详情：

香格里拉赤柱国际龙舟锦标赛

日期：6月19日

时间：上午8:00至下午4:30

地点：赤柱正滩

费用：免费入场

「香格里拉品味香港」美食市集

日期：6月19日

时间：上午9:00至晚上7:30

地点：香港航海学校足球场

费用：免费入场

「龙潮Dragonbeat」DJ派对

日期：6月19日

时间：赛事结束后至晚上7:30

地点：赤柱正滩

费用：免费入场

交通方法：可乘坐6、 6X、63、65、73、260、973或14号巴士到达赤柱巴士总站，往赤柱警署方向步行约2分钟，亦可乘搭小巴40、52号或16号至海风径下车 ，步行约1分钟

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要数全港历史最悠久的龙舟比赛场地，莫过于香港仔举办的龙舟竞渡，已有过百年历史。据香港仔龙舟竞渡大赛委员会所指，香港仔为本港最早举行赛龙舟的地点，比赛由区内组织包括渔民社群筹备，故有保留传统的蜑家文化，赛道会由渔民包围，为龙舟健儿打气。海滨长廊还会搭起竹棚保留原始的观众坐席。

今年更首度新增海上cosplay「搅鬼扮嘢王大赛」。官方邀 KOL 拍摄宣传短片引流，透过传统结合潮流吸引年轻人，完整展现香港水上社区独特节日氛围，适合亲子与摄影爱好者到场观赏打卡。

赛事详情：

地点︰香港仔避风塘

时间︰上午9时30分至下午3时30分

组别：46队大龙及中龙参赛，合共29场赛事

交通方法：港铁香港站转乘70号巴士至香港仔海滨公园下车

最佳观赏位置：香港仔海滨公园海旁

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沙田龙舟竞赛自从1984年起已有40年历史，历年都会在城门河上举行，一直是最理想的龙舟赛事观赛地点，是全港唯一可在河岸两边观战的地点，且河道两岸较长，本身亦设有休憩区及观景区，城门河较海上平静，水平线亦比河岸低，能提供一个清晰的视野，故市民能在河岸观赏一场赏心悦目的龙舟赛事。除了有小龙及中龙外，更有「凤艇」，是现时仍是少数保留「凤头凤尾」作赛的地方。

赛事详情：

地点︰沙田城门河

时间︰上午8时至下午1时

赛道︰翠榕桥至沙燕桥之间河道

组别：小龙、中龙、凤艇共30场赛事

交通方法：港铁沙田站经新城市广场步行10分钟

最佳观赏位置：大涌桥路河畔花园对出河岸（赛事当日将封闭沙燕桥）

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在大埔海滨公园观看「迎全运2026大埔龙舟竞赛暨嘉年华 」，亦是一个绝佳的假日安排，海滨公园海岸线长，景观开阔没有遮挡，且公园内有凉亭、洗手间等设施，大大提升市民观赛期间的感受。当日共有18场500米中龙和300米小龙赛事。

除了龙舟竞赛外，方正花园亦会举办嘉年华，现场设有游戏摊位、工作坊、美食街，让市民感受龙舟竞渡的激昂鼓声，以及嘉年华的欢乐气氛。

赛事详情：

地点：大埔海滨公园堤畔

时间：上午8时半至下午4时

赛程：500米及300米，共18场

组别：小龙、中龙男女子混合赛、女子小龙赛、中龙公开赛、 小龙公开赛

交通方法：港铁大埔墟站转乘20K小巴至汀角路附近下车步行10分钟

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「西贡区龙舟竞渡嘉年华2026」合共30场赛事，部分赛事会先进行初赛后再争夺冠、亚、季军，部分赛事则直接进入决赛。此外亦包括特能共融中龙邀请赛及国家安全杯挑战赛等，最佳观赏位在当日西贡海滨公园还会举办陆上嘉年华，有各种美食、游戏摊位，及表演节目等。

赛事详情：

地点：西贡码头海旁

时间：上午8时至下午1时30分

组别：男子中龙公开组、男子少青龙公开赛、男女子混合少青龙公开组、特能共融中龙邀请赛、 男女子混合中龙公开组 、国家安全杯挑战赛等

交通方法：1. 港铁彩虹站转乘92号巴士至西贡总站

2. 港铁彩虹站外乘坐1A小巴至西贡总站下车，步行至赛场及嘉年华地点

最佳观赏位置：西贡海滨长廊、码头海旁至海滨公园

嘉年华：

时间：上午10时至下午1时

地点：西贡海滨公园

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「2026屯门龙舟竞渡」将于端午节当日早上9时开始，于屯门第44区青山湾避风塘举行，设有小龙、中龙及大龙组别共17场赛事。免费门票已派罄，没有门票的市民可于屯门第44区联用综合大楼、鱼类批发市场及屯门海旁一带观赏赛事。

赛事详情：

地点︰屯门第44区青山湾避风塘

时间︰上午9时至下午1时

组别：小龙公开赛、中龙公开赛、中龙邀请赛、大龙公开赛、大龙邀请赛及小龙公开赛等

交通方法：可乘港铁屯门站，转乘巴士或步行约15分钟至赛场

或乘搭港铁旺角东站转59X巴士至屯门码头站下车，步行约10分钟

最佳观赏位置：屯门第44区联用综合大楼及鱼类批发市场、屯门海旁一带

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大澳「端午龙舟游涌」，由「扒艇行」、「鲜鱼行」、「合心堂」三家大澳渔业行会联合主办。按照习俗，端午节前一日早上会先划龙舟、拖著神艇，到大澳四间庙宇「接神」，请出代表杨侯、天后、关帝、洪圣的小神像，接返各行会供奉祭祀，并于翌日端午节进行游神活动。仪式活动过后，当天下午会把小神像送返各庙宇。游涌完毕后，龙舟便会开始比赛。大澳「端午龙舟游涌」」已有逾百年历史，2011年列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

赛事详情：

地点：大屿山大澳

时间：6月18日上午9时至下午1时

6月19日上午8时30分至下午3时

交通方法：(1)东涌港铁站B出口搭乘11号巴士至大澳巴士总站，下车地点为永安街旁，为大澳龙舟游涌途经之处

(2)港铁东涌站B出口的东涌缆车站，乘搭缆车至昂坪缆车站，下车后步行约5分钟到昂坪巴士总站，搭乘21号巴士至大澳巴士总站，下车地点同为永安街旁

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永明香港国际龙舟邀请赛将于端午节下一个周末（6月27至28日）在尖东海傍举行，今年参赛队伍来自12个国家及地区，包括香港、内地、澳门、日本、菲律宾、澳洲、泰国等，届时多支纪律部队及辅助部队的龙舟队亦会参与。为了迎接赛事踏入50周年的里程碑，活动首度升级为「龙舟节」，活动内容将更为丰富。星光大道于端午节正日至7月1日，将设有「龙舟美食街」、「啤酒乐园」以及多个龙舟主题打卡热点，同场亦会增设今年首办的非遗体验工作坊，体验编织渔网、吹糖和制作灰水糭（枧水粽）。

除了常规的激烈比拼，今年最特别的看点莫过于「50周年渔民杯」特别赛，邀请香港仔柴湾等6支由本地渔民组队，乘坐传统木制龙舟出战。木龙舟不仅船身更重、对选手的体力要求极高，其精雕细琢的龙头与龙尾更是满载深厚渔村文化。此外，今次设全新「50周年锦标赛」，集合9个赛事的冠军争夺「终极龙王」殊荣。访港旅客凭有效旅游证件于指定地点可免费领取啤酒券、粽子毛绒挂饰换领券及雪条，一边享受冰凉餐饮一边欣赏激烈赛事。

永明香港国际龙舟邀请赛现场观赛区

日期：6月27 至 28日

时间：上午8:00至下午6:15（周六）、上午8:00至下午5:00（周日）

地点：尖沙咀海滨（九龙香格里拉酒店外）至星光大道李小龙铜像一带​

费用：免费入场，场地设有盖看台

赛事直播专区

日期：6月27 至 28日

时间：下午1:30至6:00（周六）、上午11:30至下午6:00（周日）

地点：尖沙咀星光大道近星巴克外​、尖沙咀梳士巴利花园

非物质文化遗产体验工作坊

日期：6月19日 至 7月1日

时间：下午1:00至晚上9:00​（每小时一节，下午5:00至6:00除外）

地点：九龙尖沙咀梳士巴利花园

费用：免费参加 （人数有限，须现场预先报名）

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为配合端午节长假期的庞大客流，港铁将于6月18日（星期四）至21日（星期日）一连四天实施加强班次安排。在东铁线方面，期间将加强上午及晚上部分时段的服务，其中往落马洲站的班次，部分时段会由现时的10分钟一班，加密至约8分钟一班。

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高铁短途服务则会在端午节正日（6月19日）及星期日（6月21日）加强。端午节正日，将加开11对往返香港西九龙站与福田站的短途列车；高铁长途列车亦会于6月18日加开一对来往香港西九龙站及北京西站的卧铺列车，以满足长途旅客需求。

由7月1日起，高铁将新增广州北站、义乌站及福清西站三个直达站点，令直达内地站点总数增加至113个，新增站点的相关车票将于明日（6月17日）起发售。在具体班次调整方面，往返张家界西（G6080/G6079）及天津西开往香港（G903）的班次将加停广州北站；往返上海虹桥的卧铺列车（G896/G895）将加停义乌站；而往返福州的列车（G923/G924）亦将加停福清西站。

港铁呼吁，乘客可透过12306线上票务平台、高铁网页及手机应用程式查阅最新高铁班次，并利用 MTR Mobile 或车站资讯留意东铁线最新的客流管理措施与车务状况。

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运输署表示，已督导本地及跨境公共运输服务营办商，在端午节假期前后加强服务，以方便本地市民和旅客出行，包括加强港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）及落马洲—皇岗穿梭巴士（皇巴）的服务班次，在跨境人流最高峰时段，分别可加密至平均约每一分钟及两分钟开出一班。

另外，亦会增发跨境直通巴士配额以加强服务；及连接各陆路口岸的本地专营巴士B线的班次亦会提升至高于一般周末的水平，相关营办商会预留车辆及人手应对乘客需求。

运输署预计，公共运输服务包括金巴及专营巴士B线的等候时间或会较长，乘客应尽量避免于繁忙时间出行。乘客应在候车期间遵守秩序，并遵从现场警务人员及相关营办商职员的指示。计划乘坐跨境巴士的人士亦应提早预订车票。

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使用港珠澳大桥往返珠海的人士请留意，自连接大桥珠海口岸人工岛及情侣南路的临时施工便桥停用后，珠海口岸及附近道路在假期高峰时段的交通均十分繁忙，请尽量使用公共交通工具，提早计划行程，预留充裕交通时间并耐心等待。

驾驶跨境私家车出入境人士请注意，落马洲管制站及深圳湾口岸亦会视乎现场交通情况，在端午节假期前后或会实施特别交通安排，以便保障公共运输车辆畅顺地进入上述口岸，跨境私家车在车流高峰期或需较长时间轮候通过口岸。驾驶人士请特别留意沿途可变信息显示屏及交通标志。如遇交通受阻，请保持忍让及遵从现场警务人员的指示。

运输署表示，端午节假期前后，各陆路口岸的人流及车流将显著增加，尤其星期日（6月21日）下午至傍晚时段将是回港高峰，公共运输服务的等候时间会较长。跨境出行人士应及早妥善计划行程，预留充裕交通时间，尽量避免于繁忙时间出行，并注意主要车站和口岸广播的最新资讯。

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