Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18岁专上学院男学生女厕偷拍 认窥淫罪还押 6.30判刑

社会
更新时间：18:20 2026-06-16 HKT
发布时间：18:20 2026-06-16 HKT

18岁香港专上学院副学士男学生，今年5月在西九龙校园内女厕用手机偷拍女子。男学生今于西九龙裁判法院承认窥淫罪，裁判官黄士翔押后判刑至6月30日，以待索取心理、感化令及社会服务令等一系列报告。被告期间须还押。

被告陈卓童被控于今年5月26日，在大角咀海庭道9号香港专上学院西九龙校园7楼女厕内，暗中操作设备，即一部手提电话拍摄X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会X是否同意被他拍摄。

案件编号：WKCC2812/2026
法庭记者：雷璟怡

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
9小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
7小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
法官今宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。资料图片
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
3小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
影视圈
5小时前