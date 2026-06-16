18岁专上学院男学生女厕偷拍 认窥淫罪还押 6.30判刑

18岁香港专上学院副学士男学生，今年5月在西九龙校园内女厕用手机偷拍女子。男学生今于西九龙裁判法院承认窥淫罪，裁判官黄士翔押后判刑至6月30日，以待索取心理、感化令及社会服务令等一系列报告。被告期间须还押。

被告陈卓童被控于今年5月26日，在大角咀海庭道9号香港专上学院西九龙校园7楼女厕内，暗中操作设备，即一部手提电话拍摄X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会X是否同意被他拍摄。

案件编号：WKCC2812/2026

法庭记者：雷璟怡