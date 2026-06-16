廉署去年贪污投诉跌14%私企占七成 宏福苑火灾后大维修投诉增1.5倍

负责监察廉政公署各项工作的4个独立咨询委员会今日（16日）发表2025年工作报告。报告指，撇除选举投诉后，廉署去年接获1,780宗贪污投诉，按年下跌14%，当中可追查投诉为1,449宗，按年跌11%；涉私人机构的投诉有1,238宗，占整体7成，426宗涉政府部门，占比24%，涉公共机构则有116宗，占比6%。

贪污问题咨询委员会代主席兼防止贪污咨询委员会主席黄天祐、审查贪污举报咨询委员会主席陈智思及社区关系市民咨询委员会主席何顺文，今日主持新闻简报会，汇报各委员会监察廉署去年在执法、预防、教育和国际合作各方面的工作概况。香港整体贪污投诉数字去年录得按年下跌，涉及私营机构的投诉按年下跌14%，政府部门投诉按年跌11%，公共机构投诉则按年跌17%。

最多人投诉楼宇管理业

私人机构方面，去年楼宇管理业录得467宗投诉，按年跌8%，是最多投诉的界别；紧随其后的是金融及保险业，去年分别录得109及35宗投诉，按年分别增15%及跌22%；排第三的建造业投诉数字为140宗，按年跌26%。

政府部门方面，涉及香港警务处的投诉最多，有100宗，按年跌7%，其后是食环署及惩教署，分别有41宗及32宗，分别按年升3%及跌27%。

公共机构方面，涉医管局的投诉达20宗，按年跌20%；涉港铁投诉为10宗，按年跌33%，涉香港大学投诉为7宗，按年减13%。

检控人数方面，廉署去年检控175人，涉及75宗案件；同年有171人被定罪，以案件人数及宗数计算的定罪率分别为81%及90%。

涉政府人员贪污投诉共426宗

去年涉及政府人员的贪污投诉共426宗，同比下跌11%。有关公共机构的投诉则有116宗，同比下跌17%。去年，委员会详细审视执行处提交的调查报告及建议后，同意把42宗案件、涉及共87名政府人员的事宜转介相关决策局和部门考虑作纪律处分和行政处理。而去年有8名政府人员涉及贪污或其他违法行为而被检控，以及19名人员被警诫。

宏福苑火灾后，审查贪污举报咨询委员会主席陈智思表示，今年首四个月廉署接到涉及楼宇管理及维修业贪污的投诉按年增1.5倍，廉署亦增加一倍人手处理，由50人团队增至100人。

被问及大埔宏福苑火灾事件是否显示廉署工作有不足，黄天祐表示，宏福苑事件非单一楼宇维修问题，涉及的整个行业生态系统很复杂，廉署多年来努力不懈为法团等作咨询和建议工作，但做了工作不代表会杜绝问题，「世界医学昌明，都有病人」。他续指，未来政府将优化招标妥，廉署会配合改革措施，有信心可协助招标妥提供前置式筛选，审查相关人士和公司背景，确保进入市场者可提供优质服务。

陈智思则表示，楼宇维修业一直是受廉署关注的届别，但收到投诉的门槛很低，市民有怀疑便可举报，但不代表有足够证据可以立案，但强调搜证是廉署责任。他又表示，围标问题调查涉结构问题，需要吹哨者举报，或有卧底调查，廉署亦要对行业有深入认知。