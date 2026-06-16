私隐公署30周年︱林定国指全球化下私隐威胁增加 钟丽玲承诺致力履行监管者、促进者角色

个人资料私隐专员公署自1996年成立，今年迎来30周年的重要里程碑。公署今日（16日）举行30周年保障私隐峰会暨「香港国际数据私隐学院」成立仪式，吸引逾百名本地、内地及海外人士出席。律政司司长林定国表示，特区政府致力支持公署作为香港可信赖的私隐监管机构，确保其拥有一切必要的方法，以应对全球化下的私隐威胁。他强调，没有任何一个司法管辖区能独自应对这些挑战，强调加强合作至关重要，期望与会者可以加强交流，从而建立伙伴关系。

公署是个人资料私隐坚定守护者

林定国以英语致辞时指，香港作为资讯自由流动的区域枢纽，长期以来有著严格维护私隐标准的传统。他提到，公署成立于1996年，是亚洲同类型机构中最早成立的，过去三十年来一直是个人资料私隐的坚定守护者，为香港营造了注重私隐的文化。

他提到，多年来私隐专员的角色不仅是监管者，更是创新的推动者，公众对私隐与安全性的信心至关重要。特区政府致力于支持公署作为香港可信赖的私隐监管机构，确保其拥有一切必要的方式，以应对全球化下的隐私威胁。他强调，没有任何一个司法管辖区能独自应对这些挑战，强调合作至关重要，期望透过今次论坛，建立伙伴关系，加强交流。

他又指，今年是国家「十五五」规划的开局之年，当中包括国家推进数字中国建设的愿景，旨在完善数据作为生产要素的基础制度，构建兼具开放、共享及安全的全国一体化数据市场，并推进数据资源开发利用。香港制定首份五年规划，勾勒香港在未来五年的发展愿景，主动对接国家「十五五」规划，从而推动香港更好融入和服务国家发展大局。

钟丽玲：公署会致力履行监管者、促进者等角色

个人资料私隐专员钟丽玲表示，公署30周年志庆的主题「守护私隐、改革创新」，包含双重的使命，在人工智能盛行的时代，既要坚守公署的初心，守护私隐，做好守护者的本分，同时也要求进创新，担当好改革者的角色，感谢行政长官和特区政府编制的首份香港五年规划，公署会致力履行监管者、促进者、教育者和改革者的角色，落实和支持香港首份五年规划，全力以赴实践使命。

她提到，30年前，私隐专员公署每年只收到约250宗投诉，即大约每个工作天收到一宗投诉，现在每年收到约5,000宗投诉，即每天20宗投诉，投诉宗数上升近20倍。同样与30年前相比，公署的循规行动次数亦由81次上升至每年近800次，行动次数增加近10倍。

香港国际数据私隐学院成立 对接国家「十五五」规划纲要

钟续指，香港国际数据私隐学院的成立，旨在主动对接国家「十五五」规划纲要，支持香港发展成为国际高端人才集聚高地，发挥特区在「一国两制」之下，背靠祖国、联通世界的独特优势，学院同时支持特区政府在行政长官的领导下，制定和落实首份香港的五年规划，积极融入和服务国家发展大局。

另外，为进一步巩固与不同司法管辖区私隐或资料保障机构的合作，并加强在推广保障个人资料私隐方面的协作，公署在峰会举行期间，分别与南韩个人资料保护委员会、菲律宾私隐委员会及新加坡个人资料保护委员会签署谅解备忘录或合作协议，建立更紧密的合作框架，携手应对AI发展所带来的私隐挑战。

现场有多名领导出席，包括中联办法律部部长刘春华、中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署副特派员李永胜、政制及内地事务局副局长胡健民以及多名立法会议员等，场面热闹。

记者︰黄子龙

摄影：苏正谦

