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天文台取消黄色暴雨警告信号

社会
更新时间：21:55 2026-06-16 HKT
发布时间：07:15 2026-06-16 HKT

天文台今早（16日）表示，与西南季候风及低压槽相关的骤雨及狂风雷暴持续影响广东沿岸及南海北部。一道低压槽会在未来一两日继续影响广东沿岸及南海北部，该区仍有大骤雨及狂风雷暴。

长洲录每小时约70公里强阵风

【21:55】天文台在21时55分取消黄色暴雨警告信号。

【18:15】天文台在18时15分发出黄色暴雨警告信号。

【17:00】天文台发特别天气提示，指未来两三小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

【11:50】未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

【11:40】天文台特别天气提示：预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在上午11时40分左右，长洲录得每小时约70公里的强阵风。

随著位于西北太平洋的副热带高压脊于本周后期向西伸展，广东骤雨逐渐减少，端午节至下周初天色好转，天气渐转酷热。

本港地区今日天气预测，多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，气温介乎25至29度。吹和缓至清劲西南风，高地间中吹强风。

展望星期三及星期四天气仍然不稳定。端午节及周末期间骤雨逐渐减少，天色渐转明朗。

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