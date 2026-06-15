香港机场5月客运按年升10.2%达534万人次 达美航空恢复洛杉矶航线

机管局今日（15日）表示，香港国际机场5月份航空交通稳步上扬，月内接待旅客534万人次，按年上升10.2%，货运量则同比增加3.0%至435,000公吨。客运增长主要由转机及过境旅客双位数增幅带动。此外，达美航空自6月8日起恢复往来香港与洛杉矶航线，而太阳富国航空及香港航空亦于5月开通新航线，进一步拓展航线网络。

香港国际机场5月份航空交通稳步上扬。

中东货运录冲突后首升

香港国际机场5月份航空交通表现稳步上扬，各项主要指标均录得按年增长。客运方面，受惠于内地劳动节「黄金周」假期，5月1日单日客运量达到204,000人次。按地区划分，大部分市场于5月份均录得客运量增长，其中以内地、日本及东南亚地区的表现最为突出。

货运方面，整体货运量上升主要受转口货运带动，按年跳升23.2%，进口货运亦增加1.2%。各地区货运表现好坏参半，内地及东南亚地区的增长，成功抵销了印度等市场的跌幅。值得注意的是，中东地区于5月份录得温和增长，是自今年3月冲突爆发以来首次录得升幅。

达美航空恢复洛杉矶航班

香港国际机场的全球航线网络近期进一步拓展。美国达美航空已恢复往来香港与洛杉矶的航线，自6月8日起每星期提供7对航班，有助巩固香港国际机场与北美地区的联系。太阳富国航空及香港航空亦于5月份，分别开通了往来越南富国岛和兰州的新航线，为旅客提供更多元化的出行选择。

截至今年首5个月，客运量同比跃升12.5%至2,770万人次，而飞机起降量则同比上扬4.8%至168,745架次；与去年同期相比，货运量则调高3.6%至206万公吨。过去12个月，香港国际机场的客运量达6,400万人次，飞机起降量则为402,415 架次，分别同比攀升13.0%及6.1%；货运量则同比调高3.0%至514万公吨。