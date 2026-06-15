深港融合「医研产」共振 「超级联络人」港大深圳医院吹响AI医疗「集结号」

据《星岛环球网》报道，《2026深港「医工智」创新研讨会》于6月13日在香港大学深圳医院顺利落下帷幕。作为聚焦AI医疗前沿技术与临床转化的行业盛会，吸引了深港两地的知名专家、学者和产业从业者共250余人齐聚红树林湾畔，研讨内容涵盖智能医学、大语言模型、多智能体、先进康复技术、罕见病等，直面AI医疗卡点、共话新机遇新方向。

与之相呼应的是，中国抗癌协会肿瘤人工智能专委会也在该院同日举办全域科普行动，邀请国际顶尖专家学者、癌症患者、志愿者、高中学生，面对面研讨外科机器人、放疗知识、AI与肿瘤防控等热点议题。

时值雨过天晴、阳光正好，两场活动同日同地举办、双向联动，依托港大深圳医院的「超级联络人」平台优势，串联起学术研讨、技术创新、产业对接、患教推广等多个环节，奏响深港AI医疗协同发展的强劲乐章。

医研产共振 智启医疗新未来

当下人工智能技术已全面赋能各行业。而在医疗领域，AI正走出概念期，步入探索应用阶段。如何善用AI，将其价值传递到医生端、病人端，已成医疗技术界核心关注点。据了解，港大深圳医院重视科技创新，早在2022年4月即已成立「人工智能与大数据实验室」，由胡勇教授和陈培凯博士分任主任、执行主任，建立深圳最早的医院智能算力平台，取得一系列丰硕学术成果，成果发表在IEEE TIM、Communications Medicine、MICCAI等前沿学术期刊会刊，主导了深圳AI医疗地方标准制定，并在去年入选深圳市首批五家「AI医院建设单位」，主力建设深港医工智创新中心、深港AI验证中心，目前正全速推进项目建设进度。

针对AI医疗的实际应用成果，港大深圳医院院长张文智教授向《星岛》表示，医院自开院以来，药房已引入AI机器人进行药品分拣，同时部署AI物流小车在院内自动运送物资。近期，医院正探讨「AI智能病房」建设，整合传感器、管控系统及患者体征监测设备，以更好维护病房内患者整体状态。

此外，医院也在逐步引入新一代AI软件，辅助完善电子病历、开展初步诊断及智能导诊服务。在治疗层面，部分手术机器人已集成AI导航技术，助力医生实现更微创、更精准的操作，降低手术风险。

领军青年在2026深港「医工智」创新研讨会演讲。

丰富的落地案例印证了AI医疗的实用价值，但AI医疗规模化应用依旧存在卡点，张文智坦言：「最大的问题是现在所有大语言模型都有一定的幻觉或错误。我们自己医院研究发现，大概有5%-7%的概率是错误或幻觉的。从医生诊治层面，我们不能单靠AI模型，一定要加入自己的判断和经验。当然未来，估计会逐步改善，除大语言模型外，AI Agents也越来越好，这会帮助医生未来的诊断。」

基于此，深港携手、优势互补，共同发力AI医疗，是两地共谋人工智能赋能医疗发展、增进医患福祉的共赢之选、时代之盼。港大深圳医院AI Lab副研究员陈培凯博士表示，此次会议实现了多个维度首次融合，包括地理维度的深圳、香港，学科维度的医学、工程、AI，以及在人才梯队的老中青融合，港大深圳医院身处交汇点，符合自身战略定位，也传递了临床引导在技术创新中的重要性信号。

深圳市医学会蔡志明会长剖析了两地联手发展AI医疗的核心优势：「香港学术研究做得比较好，而深圳在产业方面做得比较好。深港两地合作发展AI产业，是资源共享，优势互补，价值升华，未来可期。」

作为大湾区科创融合的重要一环，香港在人工智能、机器人领域积淀深厚，拥有技术优势。香港大学数据与系统工程系系主任、先进技术研究所所长席宁教授是行业领军，他说：「技术已经进入物理AI的时代，我们这个系三年前成立，叫data system engineering（数据系统工程），就是研究怎么得到物理系统数据通过AI的手段处理，然后回到物理系统。在医学应用里面，也是这样，我们有很多研究的基础，通过港大深圳医院把这些技术跟临床结合起来，更有效服务于病人。」

以同日启动的GCOG-AI与健康全域科普行动为例，活动围绕AI、外科机器人如何赋能肿瘤防治等议题，打通专家、患者、企业、公众之间的沟通壁垒，共同推动AI技术落地临床，造福更多患者。

港大深圳医院肿瘤医学中心孔凤鸣教授向《星岛》介绍举办科普活动的初心：「抗癌是全社会的问题。癌症现在治愈率升高了，怎么样活得更好、活得更长，接下来的工作不只是治疗，这是一辈子的事情，从预防、治疗、康复都要连起来闭环，需要整个社会、最新技术参与，最好的都联动起来。」

其中，仅外科机器人技术科普活动就收到200余名高中学生申请。港大深圳医院泌尿外科卢振权医生介绍：「医院重视未来人才，深港学生交流频繁。我们接收了30名高中生来体验。」

卢振权补充：「为配合深港医工智研讨会，我们举办科普，因为港大深圳医院是我国医疗改革试验田，在这个地方可以种下爱的种子，让年轻一代爱上医疗健康以及科技。」

前沿医疗设备企业也积极参与到本次系列活动，介绍医疗智能产品的发展进度和未来趋势。

「超级联络人」架起深港连心桥

深港互补优势、蓬勃发展医疗科创产业以及前沿技术的普及需求，这也是深圳市医学会大力指导、支持本次研讨会的缘由之一。

蔡志明表示：「港大深圳医院是深圳市衞健委5间AI示范医院之一，深圳市医学会的主要宗旨是要支持学术活动。当我听到该院要主导这次活动，我很高兴，主动地联系了医院，说我们来大力支持、配合，做好这次活动。我个人也在大会上做了致辞来分享我对AI的一些认识与体会。」

在深港医研产协同发展的格局中，港大深圳医院正扮演着无可替代的「超级联络人」角色，是连接两地、链接国际的核心平台。活动邀请了香港大学、上海交大、浙大、深圳理工等深圳及外地前沿医工智技术专家前来讲课。其中，香港大学绝大多数从事医工智创新研究的科学家都到场了。一次把港大近十位少壮派医工智科学家请来同台讲课，这在深圳是很少见的，陈培凯博士笑称，多位重要学者获悉会议后，主动提出上台讲课，以分享最新成果及意见。

席宁高度评价了港大深圳医院在协同发展中的独特作用。他表示，港大深圳医院是非常独特的医院，能把内地的产业资源、广阔市场等优势，与香港乃至国际最先进的人工智能和机器人的技术，及顶尖人才的优势结合起来，应用于临床。

现场观众热烈互动。

一端聚焦前沿技术研讨、医研产协同创新，一端聚焦技术科普、全民健康赋能，两场活动相辅相成、相得益彰，充分发挥出港大深圳医院「超级联系人」的桥梁作用，持续推动AI医疗技术从实验室走向临床一线。

张文智院长表示：「开院14年，我们任务之一是做一个超级联络人，怎么把香港和国际最好的（资源），跟深圳最好的（资源）相融合，探讨在内地更好的使用方案。在AI方面，我们邀请了港大的AI科学家合作，探讨他们在国际研发的模型能不能在内地医院应用，给我们尝试。未来，希望可以跟深圳企业加深合作，共同把新技术推广到全国。」

蔡志明会长表示，此次活动办得很成功、很有影响力，我和与会领导专家都建议，应该以此为契机，以后每年办一次，深港主要医工智机构轮流主导，树立深港医工智创新的品牌。

《星岛》记者：曹安浔 深圳报道