男童染H9N2禽流感 防护中心：基因全来自禽鸟无变异 本地大流行风险低

近期本港出现多宗儿童感染呼吸道疾病重症，衞生署衞生防护中心今日（15日）交代本地传染病情况。中心总监徐乐坚表示，早前感染甲型H9N2禽流感的男童，其13名密切接触者化验结果均为阴性，而在他家中及到访的沙田禾𪨶街市等地采集的17个环境样本中，15个已确认为阴性。初步估计，男童很大可能是在新鲜粮食店接触家禽或其分泌物后受感染，本地大流行风险较低。不过，近期本港流感及新冠活跃程度持续上升，徐乐坚不排除7月会出现新冠及流感的「双高峰」。

禽流感︱17个环境样本15个阴性

徐乐坚指出，中心对有关个案进行的全基因排列分析今日出炉，证实男童感染的病毒为低致病性甲型禽流感（H9N2）病毒，基因全部来自禽鸟，并无变异，感染人类的风险相当低。他解释，H9病毒在禽鸟中常见，是家禽的风土病，中心评估流感大流行风险为低。不过他亦提醒，小孩身高较矮，到街市时较易接触地上的禽鸟粪便，增加感染风险，家长需多加留意；市民进食家禽时必须彻底煮熟，并注意手部衞生。

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不排除7月新冠、流感双高峰

近期本港流感及新冠活跃程度持续上升，徐乐坚亦不排除7月会出现新冠及流感的「双高峰」。新冠方面，中心传染病处主任欧家荣表示，新冠活跃程度自去年7月持续下降，去年第四季至今年4月亦属极低水平，但近期有回升迹象，阳性比率由5月初的0.45%，升至6月初的1.39%。近期医院的相关求诊数字及过去数周污水检测的病毒量均显示上升趋势，而上周已出现两宗儿童重症个案，反映新冠活跃程度持续上升。他估计，由于上次新冠活跃期（去年7月）至今已近一年，随着市民免疫力下降，相信感染情况有机会升温。

流感方面，目前流感活跃程度自5月初起持续上升，过去数周的流感阳性百分比已接近基线水平。同时，过去数周流感严重个案有所增加，5月起已有3宗儿童重症；成人流感重症则由4月的每周7宗，持续上升至本月初的15宗。随着流感病毒活跃程度上升，预计严重个案亦会增加。

去年流感季节「早到」 衞署研优化接种计划

去年9月开学便出现流感高峰，不少学童未及接种疫苗已感染流感。被问到今年会否改善接种安排，徐乐坚指，现时本港疫苗接种一般定于9至10月，以预防一般于12月出现的冬季流感高峰，惟去年流感季节提早出现，而今年的流感高峰会于何时出现亦「好难讲」，但待署方订购疫苗后，会推出相应的优化措施。

中心紧急应变及项目管理处主任梁耀康指，整体儿体流感疫苗接种覆盖率约为65%，较去年同期高2%，惟6个月至两岁幼童的疫苗覆盖率仅得27%。新冠疫苗方面，6个月至两岁幼童完成初始剂次接种的比率，估计更低于4%。中心呼吁家长应尽快安排子女接种相关疫苗。

另外，临近暑假，徐亦提醒外游人士要注意外地的传染病风险，包括登革热、基孔肯雅热、麻疹，以及非洲爆发的埃博拉（伊波拉）等等。

记者：伍万庭