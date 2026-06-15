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31岁男子涉隐瞒受查以保特殊学校教席 校长称若知被告应征时已受查定不聘用

社会
更新时间：13:29 2026-06-15 HKT
发布时间：13:29 2026-06-15 HKT

31岁时任男教师涉嫌于2022年至2023年间，隐瞒任教的路德会启聋学校，自己正接受廉署调查及刑事检控，从而保住教席。男子今于西九龙裁判法院否认3项欺诈罪开审，辩方将争议被告无意图欺骗。启聋学校校长供称，直至在报章上见到被告的名字，才知被告遭起诉，在此之前被告从未告知学校他正受查。校长指若得悉被告应征时已受查，当初便不会聘用被告，「好似我哋俾佢呃咗咁」。

面试至获聘期间未通知学校正受廉署调查

被告游升浩，被控3项欺诈罪，他今由大律师关百安代表。承认事实指，案发时被告是路德会启聋学校（启聋学校）的合约教师，其后转任常额教师。被告曾涉及廉署调查，于2021年9月被捕，其后数次到廉署续保。他于2022年7月通过面试，获启聋学校聘请为合约教师；同年8月及10月被告到廉署续保，获告知该案仍在调查中，但他无须再续保。

被告于2023年3月致电廉署查询调查进度，获告知调查仍然继续，他仍是嫌疑人。同年8月，被告通过面试获聘任为常额教师。同年11月被告遭廉署起诉，启聋学校校长于12月向被告查询相关刑事检控。廉署于2024年5月就本案会见被告，他在警诫下保持缄默。被告在案发时间从未通知启聋学校自己涉及刑事调查。

启聋学校校长许加恩供称，2022年7月25日及29日两次与被告面试，认为他合适遂于7月29日即日签约。许指当日须面试其他应征者，故由行政主任处理与被告签署合约事宜。被告获聘后主要负责听障学童增强支援服务，到不同主流学校提供支援服务。许解释，被告会先返回启聋学校，有需要到校支援时才外出，他可随时寻找校长。

案件编号：WKCC228/2026
法庭记者：雷璟怡

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