天文台于上午11时10分发出黄色暴雨警告 广泛地区或受大雨影响

天文台今早（15日）指，活跃西南季候风及低压槽正为广东地区带来大骤雨及雷暴。本港方面，今早各区普遍录得超过30毫米雨量，而西贡区的雨量更超过140毫米。本港地区今日多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲西南风，离岸及高地间中吹强风。

天气︱早上西贡区雨量超过140毫米

天文台于上午10时40分发特别天气提示，指珠江口一带持续有雷雨区发展，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大及有狂风雷暴。15分钟后再补充，未来两三小时香港广泛地区可能受大雨影响。天文台及后于上午11时10分发出黄色暴雨警告。

展望明日雨势有时颇大，星期三及星期四天气仍然不稳定。随后一两日骤雨逐渐减少。