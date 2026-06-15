每日杂志‧人物志｜组慈善合唱团领戒毒青年寻自信 韩进丰挥动音乐传递生命教育

镁光灯照射在舞台上，基督教新生协会音乐总监韩进丰缓缓举起双手，随着手势起落，数十把声音交织成悦耳的旋律。对他而言，这不仅是一场音乐演出，更是一次跨越背景与经历、连结人心的交流。近年，他为戒毒青年成立合唱团，陪伴团员重拾自信、融入社会；又将音乐带进医院与社区，在疗愈患者的同时，也盼推动本地文化艺术发展。他说，自己早与音乐密不可分，愿毫无保留投入音乐教育，更相信音乐蕴藏改变生命的力量，能引导人走向更好的状态，「我是燃烧生命去做，但是燃烧得有价值。」

韩进丰强调，音乐能连结人心。

韩进丰与音乐的缘分，早在童年已悄然埋下。「第一次真正接触音乐，就是在儿童合唱团里。」他忆述，从幼稚园到大学都无间断在合唱团唱歌，几乎贯穿了整个成长岁月。中学时期，他更随团远赴欧洲、东南亚及内地等地参加比赛与交流，「比起同龄的小朋友，我见识和经历都更多，这些都是合唱带给我的。」

在同龄孩子玩着爆旋陀螺时，他常常到图书馆借光碟回家细听，沉浸在古典音乐的世界之中。韩进丰坦言，小时候十分内向，看到陌生人会躲到父亲身后，合唱团却让他走到台前，面对观众，学习与人合作，「如果没有了合唱，我的人生会很不一样。」中五会考成绩未放榜，他已决意远赴北美求学，并一路攻读至加拿大麦基尔大学（McGill University）合唱指挥博士。

然而，毕业在即，他却陷入迷惘。他说，当时在加拿大已拥有不错的发展机会，包括指挥高水平合唱团及大学工作邀约，但在高度专业化的环境中，他开始感到音乐变得过于「机械」——准备、排练、演出，一切高效准确，却逐渐失去最初吸引他的情感流动，以及人与人之间的真挚连结。

后来，新冠疫情令所有排练被迫暂停，「很讽刺的是，我很喜欢音乐，但得知排练取消后，我却觉得很开心。」这让他忽然惊醒，自己与音乐的关系已经失衡。最终，他决定离开加拿大，回到香港，重新寻找音乐的真正意义。

回港后，他在香港浸会大学附属学校王锦辉中小学任职音乐及表演艺术总监，并持续以音乐服务社群，帮助社会不同持份者，并以音乐连结社区，去年获香港音乐舞蹈界国庆筹备委员会颁发「香港青年音乐家奖」。

韩进丰去年获香港音乐舞蹈界国庆筹备委员会颁发「香港青年音乐家奖」。 受访者提供

对团员欣赏与日俱增

他在一次偶然机会认识了基督教新生协会（下称协会）的顾问庞爱兰。他说，当时正与麦基尔大学的香港校友筹备年底的圣诞音乐会，得悉对方正苦恼如何让协会的更生人士加快融入社会，他遂想起以乐会友，双方于是一拍即合，思索如何让音乐带出更深的社会意义。他说，决定教授这群戒毒人士接触正统音乐，并为他们成立专业的合唱团，在非一般的舞台与社会上的不同人士共唱共演，甚至让他们登上杰青的舞台。

基督教新生协会合唱团今年3月在「杰出青年协会筹款音乐会2026」演出。 受访者提供

他至今还记得第一次与麦基尔大学香港校友会合唱团到访协会位于元朗的中心，看着约60人鱼贯走进一个小房间，逐一排队试音。他笑言，由于许多人从未正式学过唱歌，当被要求唱音阶分声部时，有人五音不全，有人不知所措，还有人边唱边笑，场面十分热闹。惟当众人齐声唱响《Christmas is a Time to Love》时，他感到一阵惊喜，「第一次就成事，能合唱一首歌。」

排练渐入佳境，他对这群团员的欣赏亦与日俱增。他坦言，在指挥过的众多合唱团之中，协会合唱团不是水平最高的，却是最投入、最专心的一队，「我说什么，他们便做什么，毫不犹豫，毫无保留，令我觉得被尊重。」

这个去年9月才成立的合唱团，短短数月，团员便蜕变成能够站上舞台演唱5、6首歌曲的队伍，韩进丰形容是「一个很大的进步」。去年12月的红白圣诞音乐会上，汇聚了约20名麦基尔校友、40名协会合唱团团员，以及担任小提琴、大提琴与敲击乐手的学生。

看着众人全情投入地歌唱，在台上指挥的韩进丰，也忍不住眼眶泛红，「当大家齐声共唱，以不同声音组成和弦，音乐的力量，是可以很强大、很振奋人心的。」他说，希望学生借此明白，不能以过去定义自己，即使是专业演奏者都会偶有失手，需在台上重拾心情，「忘记背后，努力面前，向着标竿直跑。」

韩进丰认为，他们或只是曾经忘掉乐谱、走音，现在知错能改，「大家应接纳他们，为他们递上下一乐章，一同唱下去。」那场音乐会更成功筹得善款捐予协会于大屿山石壁重置中的戒毒村，用于兴建礼堂及音乐室，「原来一场音乐会，真的能够有心灵共鸣和实质贡献。」

韩进丰形容，自己与音乐密不可分，希望继续尽绵力推动本港文化艺术发展。

办慈善音乐会为大火筹款

今年3月，协会合唱团再度登上更大的舞台——香港理工大学赛马会综艺馆「杰出青年协会筹款音乐会2026」，演绎由韩进丰重新编曲的管弦乐团版本《这一生最美的祝福》，并与著名钢琴家罗乃新、小钢琴家何珀廉及香港青年乐团同台演出。

韩进丰笑言，这次是「升了几级」，团员首次与整个由杰出青年组成的管弦乐团合作，乐章及合奏合唱难度大增，紧张程度亦有增无减。演出期间虽有少许失误，他却看得坦然，「就如我们的人生写照，并非每个音符、每个人是完美的。」他说，最重要是从心而发的合奏动机，及以毅力练习的艰辛片段，「（他们）从毒海以意志归来，相信没有音符是他们学不了、唱不到的。」演出结束，如雷贯耳的掌声回荡场馆，久久未散。

「他们昨日才活在毒海的黑暗之中，今日已堂堂正正走到舞台的镁光灯下。」韩进丰说，社会往往只记得更生人士犯过的错，却忘记他们正勇敢面对过去，努力重新出发。掌声与认同，对他们而言，是久违的肯定，更是重建自信与自尊的起点，「他们值得被看见，被鼓励，被帮助。」

韩进丰没料到的是，去年那场红白圣诞音乐会，竟启发了学生，「他们知道音乐不只是享乐，表演完就算了，也是有社会影响力的。」

「嫁给舞台」从没真正下班

大埔宏福苑火灾发生后，约10名学生主动提出举办慈善音乐会，为受影响居民筹款。由联络教会牧师借用场地，亲自选曲，以至招募同学参与，几乎不假手于人。「作为老师，我感到十分欣慰」，韩进丰说，这是一次「潜移默化」的成果。音乐会历时约45分钟，最终筹得善款，对学生而言，是以己力改变他人的难得经历；对他来说，则是更深信音乐不只具观赏性，更能为社会带来贡献。

学生受韩进丰启发，去年自发筹办慈善音乐会，为大埔宏福苑火灾受灾户募款。受访者提供

与音乐相伴多年，韩进丰借用梅艳芳「嫁给舞台」来形容自己与音乐的关系，笑言是福亦是祸——工作即兴趣，固然乐在其中；但他几乎从未真正下班，行山时脑海中仍在规划下一次演出，甚至是明年的曲目。他坦言正尝试培养其他兴趣，为被音乐填满的脑海留点空间。

韩进丰期望未来能将服务扩展至在囚人士及更生青年。

展望未来，他说将继续以合唱的神奇力量为核心，把服务扩展至在囚人士及更生青年，并带领团员走进校园与社区，以音乐传递生命教育。

每日杂志组