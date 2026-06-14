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8000万六合彩︱端午金多宝今晚开售 6.18搅珠 即睇最旺号码及幸运投注站

社会
更新时间：17:00 2026-06-14 HKT
发布时间：17:00 2026-06-14 HKT

六合彩端午金多宝搅珠将于周四（6月18日）举行，特设6,000万港元金多宝，若以10港元一注独中，估计头奖基金为8,000万港元。为预留更多时间让顾客购买彩票，原定于6月16日的搅珠将不会举行。端午金多宝奖券将于今晚（6月14日）搅珠后开售，截止售票时间为搅珠日晚上9时15分。

16及24号最热门 复式奖券屡中头奖

近5次的端午金多宝中，搅出次数最多的号码是16及24，均被搅出过3次，6、13、26、30、42、44则各被搅出了2次。另外，在今年的4个金多宝中，有4位幸运儿以复式奖券中头奖。

屯门市广场投注站成为最幸运投注站。
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10大幸运投注站 屯门市广场最旺

马会早前公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。

  场外投注站 地址 头奖次数
1 屯门市广场 屯门市广场第三期地段277号地下 48
2 中环士丹利街 中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 47
3 荃湾青山道 青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖 41
4 尖沙咀汉口道 尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 41
5 上环干诺道西 上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖 41
6 观塘广场 观塘开源道68号观塘广场地下G15,M20,116号舖 37
7 九龙湾德福 九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖 36
8 大埔广场 安泰路1号大埔广场地下商场七号舖 35
9 上水石湖墟 上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 35
10 大埔广褔道 广褔道158-172号大埔商业大厦地下 30
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