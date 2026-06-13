中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞

中国移动日前宣布为配合中国内地的合规经营要求，由下周三（6月17日）起，旗下全线包含内地数据的储值卡及全球数据卡（包括「鸭聊佳」等品牌），将不再支援于中国内地直接进行激活。用户必须在出发前72小时内于香港或海外地区完成连网启用。

对港人北上影响不大 料阻内地人「翻墙」

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨向《星岛头条》表示，措施对一般香港市民影响甚微，相信其核心目的实为阻止将香港SIM卡带回内地转售作「翻墙」用途的人士。

方保侨指，一般港人短期北上，只需提前在香港将储值卡插入手机并激活即可。至于长期在内地居住或频繁往返内地的港人，通常会选用电讯商的月费计划，举例现时许多月费计划已包含中港澳三地共用数据，且月费计划的性价比远高于储值卡，故亦不太受新政策影响。

香港SIM卡「漫游」不等同于违规「翻墙」

至于新措施实施的原因，方保侨相信是过去市面上有人会将大量未激活的香港中移动储值卡运往内地，出售予内地居民用作「翻墙」绕过网络审查。由于港人或外国游客带著境外的SIM卡进入内地使用，在技术上属于「数据漫游（data roaming）」，因此可以如常浏览Facebook、Instagram等境外网站，漫游服务并不等同于违规的「翻墙」。而由于目前内地未能使用部分遭地域封锁的国外AI服务，有不少内地人透过使用香港SIM卡，「翻墙」使用外地AI。

要求先在港激活SIM卡 压缩转售时间

今次打击「水货」销售模式，方保侨相信中移动的新规定，要求电话卡必须在香港（或海外）先行激活，有助阻止转售行为。他解释，电话卡一旦在香港完成激活，其服务有效期（例如30日）便会立刻开始倒数、时效就开始扣减。此限制令囤货和销售的风险及成本大增，不法分子难以再利用香港储值卡在内地图利，从而协助电讯商符合内地法规要求。

记者：陈俊豪