禽流感︱涉事禾𪨶街市鸡档如常营业 员工称生意减 衞生署: 暂毋须扑杀家禽

卫生署卫生防护中心昨日（12日）公布一宗两岁男童感染甲型流感(H9)个案，病人情况稳定、轻微病征。病人于潜伏期内曾两度随家人到访沙田禾𪨶街市，期间在街市内一间售卖活鸡的新鲜粮食店逗留，并触摸鸡档周遭环境。星岛记者今早（13日）到场视察，发现涉事鸡档仍如常营业及售卖活鸡，间中有市民光顾，街市整体人流大致正常。

涉事禾𪨶街市鸡档如常营业 街坊称会提高警觉

记者今早抵达禾𪨶街市，所见人流与平日相若，市民如常买餸。问及涉事鸡档生意额是否有所减少，职员称比平日少，亦有顾客问起有关感染个案，以及是否一直都有做防护措施，职员回应称「一直都有」，例如工作期间佩戴口罩及清洁等。卫生署卫生防护中表示，已联同食物环境卫生署展开调查，并从涉事新鲜粮食店收集环境样本，有关员工至今并无出现病征。

对于今次个案，街市档贩及市民反应普遍平静。附近档铺店主陈太称有留意相关报道，指不太担心H9个案，直言平时较少到鸡档附近，反而忧虑个案令街市人流减少，影响生意。街坊陈女士称没有留意相关报道，她称平时较少买活鸡，加上向来有佩戴口罩到街市的习惯，做好防护措施，又指日常生活难以完全避免接触病毒和细菌，故不太担心。不过，携同小孩的张女士表示，会提高警觉。她称虽然不太担心个案，但与小朋友跟鸡档保持距离，并佩戴口罩做好防护。

衞生署 : 现时毋须扑杀家禽

衞生署指，这宗个案涉及的病毒株，为低致病性的甲型禽流感H9病毒。综合目前的流行病学及病毒学证据，H9禽流感病毒并未具备在人类之间作持续传播的能力。因此中心评估该宗个案的发现并未改变现时的风险，本地禽流感出现大流行的风险仍维持在低水平，而政府「流感大流行应变计划」的应变级别继续维持在「戒备」级别。

根据现时的科学资料，H9病毒不会导致禽鸟死亡，而H9病毒亦没有出现人传人情况，故此现时毋须扑杀家禽。

发言人表示，衞生防护中心已联同食环署及渔护署采取相应的防控措施，包括对与患者有密切接触等人士进行医学监测、流行病学调查和对相关环境进行消毒。

以往监测数据显示，H9病毒不时会在本地家禽农场及零售街市的环境样本中，被验出呈阳性，反映这种病毒在本地家禽当中一直存在。中心现正为病人的病毒进行全基因排序及分析，以了解该病毒有否出现特殊的基因变异。

实习记者：欧翔泰

摄影：苏正谦