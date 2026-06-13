宏福苑︱合安取5%联署业主资料待确认 透「一户一社工」联350户 盼尽快促成业主大会

宏福苑法团管理人合安管理有限公司今年4月29日收到业主联署要求，举办一个可容纳不少于1,000人、为期至少6小时的业主特别大会，合安其后曾向土地审裁处申请延长召开和举行会议的法定期限遭驳回。合安今(13日)发通告指，该公司法律团队正就土审处判词进行研究，以确保后续工作依法合规推进，重申正积极推动各事项务求促成业主大会尽快举行，并列出目前面临的三大困难，未来会适时向业主通报最新进展。另外，截至昨日(12日)，已有超过七成半合资格领取退款的单位业主进行登记预约。



在召开业主大会上，合安面对三大困难，包括该公司目前已从土地注册处取得不少于5%的联署业主的资料，并已向相关业主发出通知，促请他们尽快提交身份证明文件副本及签名样本，以便与土地注册处的纪录核对，从而核实其身份及签署的有效性。



其次合安 正向「一户一社工」寻求协助，跟进超过350个暂未能联络的单位，持续完善业主通讯资料，以及了解火灾中离世人士的遗产承办进度，在保障所有业主权益的前提下，召开业主大会；同时亦继续按联署业主的具体要求，物色能容纳至少1000人及可以于周六或周日持续开会6小时的合适场地。



合安亦称，明白业主期望尽快召开大会，并始终以保障全体业主权益为依归，提到土地审裁处在6月2日颁下的判词中确认，在宏福苑的特别情况下，要发出会议通知书及举行会议实在遇到一定难处，尽管筹备过程面对不同挑战，合安仍会继续积极协调及跟进，务求尽快落实有关安排。

香港物业管理业协会发言人陈志球。资料图片

陈志球：法庭未提供执行细节

香港物业管理业协会发言人陈志球表示，判词主要建议跟从《建筑物管理条例》要求。法庭要求「合安」按照现有法例和实际情况跟进，并未提供执行细节。他强调，「合安」目前是受到委任的义工，正扮演管理委员会的角色以代表业主立案法团，故必须依赖原有法例及民政事务总署的协助来推动大会的召开，「今日开唔到系理解嘅，当解决到现时嘅问题，都系可以召开得到」。

吁业主理解并冀于合理时间内召开

面对未来可能会有业主提出司法挑战的担忧，陈志球提醒，由于「合安」现时是以管理委员会的身份代表全体一千九百多户业主，若业主向其提出民事起诉，实际上等同于起诉自己。他重申，在未能符合法例要求的情况下强行开会并不可行，相信目前所面对的各项困难绝对是未能开会的合理辩解。他对「合安」及民政事务总署的努力表示充满信心，相信在逐步解决各项实质性问题后，业主大会必定能在合理的时间内顺利召开，并期望社会及业主能对此史无前例的情况给予理解。

