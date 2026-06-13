天文台：短期内香港广泛地区或受大雨影响 明日及周一累积雨量可达200毫米 或发暴雨警告信号

天文台今日（13日）早上5时发出黄色暴雨警告信号。天文台于上午8时45分取消黄色暴雨警告信号，今早多处地区录得约30毫米雨量，而荃湾区的雨量更达70毫米。

【13:35】天文台特别天气提示：短期内香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

【12:45】天文台特别天气提示：位于珠江口一带的雷雨区正逐渐靠近，并可能在未来一两小时影响本港。市民请留意天气变化。

【12:00】天文台特别天气提示：受活跃西南季候风及低压槽影响，未来数日本港天气持续不稳定。明日及星期一（6月14日及15日）部分地区雨势特别大，预料两日的累积雨量可达200毫米。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民请留意天文台的天气提示和天气警告信息，筹办或进行户外活动时应注意雷雨和狂风可能带来的影响。

过去一小时雨量图

天文台凌晨4时15分发出特别天气提示，指西南季候风会在今日（6月13日）逐渐影响广东沿岸，预料本港今日间中有骤雨及雷暴，初时雨势颇大。同时，随著华南的一道低压槽逐步靠近沿岸地区，星期日及星期一（6月14及15日）雨势有时颇大及有狂风雷暴。市民在未来数天出门前要留意天文台的天气提示和天气警告信息，进行户外活动时亦要时刻注意天气变化。

分区气温

九天天气预报

骤雨及雷暴正影响珠江口一带。同时，一股偏南气流正逐渐影响广东沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及雷暴。初时雨势有时颇大。最高气温约30度。吹和缓至清劲东南风，渐转吹西南风，稍后高地间中吹强风。

展望明日及星期一雨势有时颇大及有狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。

一道低压槽会在今明两日逐渐靠近华南沿岸，该区骤雨增多。预料该低压槽会在下周初至中期在广东沿岸及南海北部一带徘徊。同时，受活跃西南季候风及高空扰动影响，该区间中有大骤雨及狂风雷暴。随著位于西北太平洋的副热带高压脊于下周后期向西伸展，接近周末广东骤雨减少，天色好转。