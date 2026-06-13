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天文台早上5时发出黄色暴雨警告信号 未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响

社会
更新时间：03:28 2026-06-13 HKT
发布时间：03:28 2026-06-13 HKT

天文台早上5时发出黄色暴雨警告信号。

天文台凌晨4时30分发出特别天气提示，指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

过去一小时雨量图
过去一小时雨量图

天文台凌晨4时15分发出特别天气提示，指西南季候风会在今日（6月13日）逐渐影响广东沿岸，预料本港今日间中有骤雨及雷暴，初时雨势颇大。同时，随著华南的一道低压槽逐步靠近沿岸地区，星期日及星期一（6月14及15日）雨势有时颇大及有狂风雷暴。市民在未来数天出门前要留意天文台的天气提示和天气警告信息，进行户外活动时亦要时刻注意天气变化。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

骤雨及雷暴正影响珠江口一带。同时，一股偏南气流正逐渐影响广东沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。早晚骤雨较多及有几阵雷暴，最低气温约27度。日间炎热，最高气温约31度。吹和缓东南风，渐转吹西南风，稍后风势清劲，高地间中吹强风。

展望星期日及星期一雨势有时颇大及有狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。

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