明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发擅用医院器材为自己照X光、找在屯门医院工作的男友代自己为病人做直肠镜检查，以及擅用其他医生帐号登入临床医疗系统，浏览病人资料共三宗罪，医管局已报警处理并暂停该实习医生及屯门医院一名驻院医生的临床工作。医管局发言人今日（12日）发声明，指已即时解雇一名实习医生。该局知悉近日社交媒体讨论一名实习医生连串不当行为的贴文后，已采取行动成立调查委员会严肃跟进事件。委员会已经完成调查，确定该名实习医生涉及一连串不当行为，医管局今日已采取行动即时解雇。

警方晚上7时以不诚实取用电脑罪 拘捕涉事24岁女实习医生

据了解，医管局收到匿名举报指称一名在明爱医院工作的女实习医生，在工作期间，擅自使用一位在屯门医院医生的登入帐号和资料，登入医院的电脑系统，浏览病人资料。医管局其后将案件转交警方调查。

警方接报后，与医管局核实情况，并对相关的登入及浏览记录作出调查，确认该名女实习医生曾于5月13日至5月14日，擅自使用他人的帐户，在明爱医院登入医管局的电脑系统，浏览属于屯门医院的病人资料。（该名女实习医生的实习期是2026年4月1月至6月30日。）

警方于6月12日下午约7时，以不诚实取用电脑罪，拘捕该名24岁女实习医生。被捕人于长沙湾警署被扣留调查。

港大医学院 : 独立评估该实习医生是否「适合执业」

港大医学院回应指，傍晚得知一名实习医生被解雇的消息，尊重医院管理局作为该实习医生的雇主的决定 。医学院亦已在最短时间内启动香港大学的既定机制，独立进行有关该实习医生的「适合执业」 (fitness-to-practice) 评估 。如果证实其执业能力不达标，医学院将依机制规定适时向香港医务委员会呈交评估报告 。

绝不容忍任何损害医生专业操守行为

医管局重申医管局对医生的专业操守、行为及纪律，有极高要求。该局坚持所有在公立医院服务病人的医生，必须医术与医德兼备，除了拥有救治病人的专业知识外，亦应秉持极严格的专业操守，时刻以病人福𧘲、私隐、安全及服务作为最优先考虑。该局绝不容忍任何损害医生专业操守的行为，不会容许有关医生在公立医院执业，以保障病人安全。

涉3宗罪 包括违反专业操守及诚信 损害病人私隐及未依指示履行医疗程序

委员会在调查过程中，先后会见该名实习医生及相关医护人员，亦已详细检视不同的证据，包括临床及电脑系统纪录等。委员会认为，该名实习医生涉及几项严重的不当行为，包括︰违反医生应有专业操守及诚信；对病人私隐及专业保密构成损害；及未有忠实依从指示履行医疗程序。

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医管局已经通知该名实习医生解雇的决定，亦已知会有关大学医学院作出相应跟进。医管局会继续调查事件，如确定有其他医生涉及不当行为，医管局必定会严肃处理，绝不姑息，以维护医生的专业操守及保障病人安全。

医管局发言人重申，绝不容忍任何损害病人安全及医生专业操守的行为，并对有关行为予以严厉讉责。

林哲玄 : 除非重新完成实习 否则无法注册执业

本身是医生的医疗卫生界立法会议员林哲玄解释，本港医科生毕业后需要接受一年实习，而实习的机会会由医管局提供，由实习生的上司负责评核、监督。完成实习后，需向医委会提交大学毕业证书，以及完成实习证明书，才可顺利注册。

他又指出，医学院由医科生入学起，便可对其进行「适合执业」评估，当中包括调查及面见程序，评估医科生的行为、品格等等是否「适合做医生」，惟此评估并不可代替实习证明。对于有实习医生被解雇，林直言，除非她之后可重新完成实习，否则无法注册执业。