「舖王」邓成波儿子邓耀升半年内三度遭入禀呈请破产

已故「舖王」邓成波家族近年被指陷入财困，名下多项物业沦银主盘或需蚀卖套现。邓成波儿子、升域(控股)有限公司主席邓耀升连月遭债权人两度入禀高等法院提出破产呈请，昨再遭华侨银行入禀高等法院提出破产呈请。根据司法机构网页显示，华侨银行提出的破产呈请已排期于8月18日下午进行聆讯。

利盛发展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入禀高等法院向邓耀升（Tang Yiu Sing）提出破产呈请。案件将于6月23日提讯。

宝元财务有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）破产。案件将于6月30日提讯。

华侨银行（香港）有限公司（OCBC Bank (Hong Kong) Limited）则在2026年6月11日入禀高等法院申请邓耀升（Tang Yiu Sing）破产。案件将于8月18日提讯。

案件编号：HCB2367/2026 、HCB3037/2026、HCB4100/2026

法庭记者：刘晓曦