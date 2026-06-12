每日杂志‧人物志｜手握「好牌」缺关键拼图 柏坤霆倡设「太空办公室」主动出击

「太空」二字，在数年前对港人而言仍虚无缥缈，自首位「港产」载荷专家升空、香港科研随国家登上月球、远征火星，宇宙已非遥不可及。香港大学太空研究实验室（LSR）总监柏坤霆（Quentin Parker）坦言，本港采取普通法，坐拥国际金融中心、国际仲裁中心、多间百强大学及「一国两制」等优势，实际上在「太空经济」领域已手握全套「好牌」，期望当局提供稳定的政策支援，成立专门的「太空办公室」，全面对接国家「十五五」规划的战略步伐，带领香港改「被动」为「主动」，成为「全球太空可持续发展中心」，「只要决定参与，就可以赢下这一局。」

2026年国际天文学联合会亚太地区会议上月初首次在港举办。图为柏坤霆致辞。

「人们没有意识到，我们用手机做的事情，例如银行业务、电讯、交易、取得资讯等，一切都来自太空。」柏坤霆说，不少讯号或会进入发射塔，再传输到电话塔，再进入手机，惟许多资讯实际来自太空的卫星，「地球的健康状况也是从太空监控的，利用低轨卫星。」

然而，这片低轨道空间正迎来危机。他指出，成千上万的卫星被送上太空，但卫星本身会不断碰撞，产生碎片，一旦碎片的数量达到临界值，便可能引致连锁式的灾难性崩溃，「太空中目前有很多碎片，如果其中一块以每秒8公里的速度撞上你，即使它只有不到1厘米大小，仍然有手榴弹般的爆炸威力。」

碎片场扩散，碎片飞向各个方向，撞击并摧毁另一颗卫星，产生更多太空垃圾，形成恶性循环。柏坤霆说，「这意味着我们无法发送任何东西上太空，所有现代人类的生活方式将在顷刻间彻底终结，我们会回到像1950或1960年代那样生活，也许是个坏主意。」他强调，世界需要协调，为所有人、为后代保持太空的可持续性。

在他眼中，香港有潜力成为「太空可持续发展中心」，也能在「新太空经济」中分一杯羹。他说，香港有不亚于任何地方的世界级监管框架，是享誉国际的普通法司法管辖区，作为全球前三的金融中心，拥有世界顶尖的IPO系统和投资环境，保险与合规机制非常具优势，「还有5间全球前100名的大学。」

长征六号改运载火箭成功将千帆极轨11组卫星发射升空。 中新社

内地对在港设航空太空公司感兴趣

他对比近年在新太空经济投入资源的地区，例如新加坡、阿拉伯联合酋长国及卢森堡，「这些地方的规模与香港相似，但是它们没有我们拥有的优势，香港在领先，只是我们没有意识到。」他特别提到，本港连接大湾区，「可以利用大湾区更广阔、成本更便宜的土地和工厂进行原型制作、测试与批量生产，在世界上独一无二。」

柏坤霆认为，政策的支援是关键，「如果你望向深圳，数个月前他们为大湾区太空事业制订了逾10项政策，内地亦提出了超过30项航空航天相关的政策指示，并纳入『十五五』规划中。」他强调，香港需要制订更多政策，首要应建立「太空办公室」，「现在就要开始推动，协调、制订策略。」

他说，1年多前曾与合作伙伴举办研讨会，有多名持份者出席，盼为政府提供相关政策的构思，事后将相关政策倡议提交政府，惜至今仍没有回音，至今年1月，多位专家与特首政策组会面并讨论，仍未有进度，「我们错过了第一和第二班车，如果赶不上，很长一段时间不会再有车经过，投资者、人才等会流失到新加坡等地。」

他提到，近年香港有不少「低空经济」的讨论，而「低空经济」和「低轨经济」是独立的，「但前者对后者的依赖程度远高于反过来的情况。」他说，「低空经济依赖无人机，无人机需要导航，导航资讯从哪里来？来自卫星。」

香港大学太空研究实验室与国际月球天文台协会专家团队代表，展示将登月的「ILO-C小型广视场望远镜」模型。

除了政策需要提速，民间资本同样重要。香港拥有多个家族办公室及庞大的私人财富，柏坤霆坦言，要吸引本地资本，需正视过去的不幸教训，「例如盲目投资太空采矿、太空数据中心等，目前绝不是现实的提议，家族办公室需要听取 真正的专家意见。」

他认为，只要投资者明白那是「耐心资本」，建立一个中长期的回报定位，并选择正确的项目投资，「耐心资本就会得到回报。」他亦指出，内地对在香港设立航空太空公司有很大兴趣，目前中国有数百间相关企业，香港约有16间且仍在增加。

冀新一代突破传统职业思维

柏坤霆对本港航天产业与科研前景充满希望。上月24日，神舟23号于酒泉卫星发射中心升空，当中包括本港首位载荷专家黎家盈；港大太空研究实验室设计的望远镜，亦将安装在嫦娥七号的月球着陆器上，预计11月在月球南极地区沙克尔顿陨石坑光照边缘附近着陆。

本港首位载荷专家黎家盈（左）参与神舟23号任务。

香港社会有根深蒂固的观念，家长希望孩子入读医科、法律或商科，而STEM（科学、科技、工程和数学）被排在较后顺序。他盼本港能突破传统的职业思维，「那些掌控资讯流动、理解及懂得利用科学的人，拥有改变未来的巨大力量，这股力量将造福香港与港人。」

国际天文学联会 亚太会议首次在港召开

国际天文学联合会（IAU）三年一度的亚太地区会议，上月首度在港举行。柏坤霆认为，有关会议落户香港，能展现本港对创新理念、科学发现和长远思考的重视，并将香港推向全球舞台。

第十六届亚太地区会议（APRIM2026）上月初首次在港举办，吸引来自全球逾40个国家及地区、近600名顶尖科学家、学术领袖及航天专家参与。会场内设多个展览，展示国内外尖端天文仪器与科研成果，包括应用于国家航天任务的核心光学系统；本地星河科研社亦展出全港最大、配备科研级熔融石英主镜的32吋天文望远镜，反映本港天文观测仪器已达国际前沿。

会场内设多个展览，展示国内外尖端天文仪器与科研成果。

作为亚太区天文学大会主席的柏坤霆指出，主办会议不仅展现了亚太地区天文与太空科学实力的日益增强，更体现了香港作为国际科学交流中心的关键地位。他重申，香港具备强大的商业与文化基础，未来有潜力成为全球太空可持续发展领域的领导者。

寄语业界敢冒险敢尝试 跳出框架保持竞争力

柏坤霆近年在传媒撰文，分享对本港航天议题的见解。他认为，若学者顾虑失去研究资助而变得保守，思维只会被定格在框架内，强调香港需要敢于冒险，才能保持城市的竞争力。

「如果你尝试5件事，哪怕其中4件失败了，但只要有1件成功了，人们都会记住那件成功的事。」他说，经常以此作例子，若因害怕失败而不愿尝试，最终将会一无所有，借此劝勉年轻一代活在当下、毋惧失败。

他以科技巨头马斯克（Elon Musk）的「星舰」屡次爆炸却能迅速迭代为例，强调透过错误快速学习的重要性，「我们的城市承担不起过度保守、害怕承担风险的代价，否则将会被其他竞争城市，特别是新加坡抛离。」

记者：林家希