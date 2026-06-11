太古城母女堕楼︱孙玉菡：女童目睹母亲坠楼后 有到医院接受评估及检查 获容许回到家中
更新时间：18:00 2026-06-11 HKT
发布时间：17:34 2026-06-11 HKT
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太古城昨日（10日）有一对母女先后堕楼，12岁女童目睹48岁母亲堕楼身亡，10小时后女童在同址堕楼轻生。劳福局长孙玉菡今日（12日）见记者时证实，女死者为社署社工，昨早身故后，女儿在家人陪同下有到医院，医生、护士和社工为她进行评估及检查，最后容许在家人陪同下回到家中，现阶段不宜作过多揣测。社署正全力支援有关家庭。
母女非社署跟进个案
社署署长杜永恒表示，代表社署向家属致以最深切慰问，社工昨晚有家访该父亲，会提供全面情绪支援。被问到母女是否属于社署跟进个案，杜表示「没有特别个案」。
至于女童为何获容许返回家中，孙玉菡强调，医生、护士和社工有为女童进行专业判断，认为情况容许女童在家人陪同下离开。
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