Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古城母女堕楼︱孙玉菡：女童目睹母亲坠楼后 有到医院接受评估及检查 获容许回到家中

社会
更新时间：18:00 2026-06-11 HKT
发布时间：17:34 2026-06-11 HKT

太古城昨日（10日）有一对母女先后堕楼，12岁女童目睹48岁母亲堕楼身亡，10小时后女童在同址堕楼轻生。劳福局长孙玉菡今日（12日）见记者时证实，女死者为社署社工，昨早身故后，女儿在家人陪同下有到医院，医生、护士和社工为她进行评估及检查，最后容许在家人陪同下回到家中，现阶段不宜作过多揣测。社署正全力支援有关家庭。

母女非社署跟进个案

社署署长杜永恒表示，代表社署向家属致以最深切慰问，社工昨晚有家访该父亲，会提供全面情绪支援。被问到母女是否属于社署跟进个案，杜表示「没有特别个案」。

至于女童为何获容许返回家中，孙玉菡强调，医生、护士和社工有为女童进行专业判断，认为情况容许女童在家人陪同下离开。

相关新闻 :

太古城母女堕楼｜12岁女童读六年班 校方悲痛：启动危机小组支援师生家长

太古城母女堕楼｜街坊献花悼念 留言愿来生再没痛苦过著开心安稳的生活

最Hit
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
2小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
03:15
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
10小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
8小时前
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
20小时前
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
5小时前
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
7小时前
亲属认尸后黯然离去。杨伟亨摄
太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开
突发
5小时前
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
00:32
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
社会
6小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT