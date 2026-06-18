Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

路政署专访｜24公里北都公路贯穿北都各发展区及五口岸 有信心新田段提早两年通车

社会
更新时间：06:55 2026-06-18 HKT
发布时间：06:55 2026-06-18 HKT

运输及物流局今年2月公布《运输策略蓝图》，为配合北都发展，路政署正加快落实「八纵八横」的基建新布局，其中「八横」之一、全长约24公里的北都公路，是全港目前规模最庞大的单一道路工程，有助释放北都经济价值和发展潜力。路政署表示，目标于明年为新田段主体工程招标，并采用「设计及建造」合约模式，加快建造及降低成本。基于优化后的走线方案和合约模式，署方有信心新田段可以较原定2036年的目标提早两年通车。 

北都公路规模相当于5条中九龙干线（油麻地段） 

北都公路分为四个路段，包括天水围段、新田段、古洞段，以及新界北新市镇段。路政署主要工程管理处总工程师钟志仁表示，署方以「全盘规划、分段推展」的创新思维推展项目，一并完成整条北都公路的规划工作，包括初步设计、环评、交通影响评估及刊宪等，并优先推展新田段，以配合新田科技城及牛潭尾一带的逐步发展。

钟志仁形容，刚通车不久的中九龙绕道（油麻地段）全长约4.7公里，而全长24公里的北都公路，规模相当于5条油麻地段的长度。他指，目前新界北部的东西向交通主要依赖粉岭公路及新田公路等，随未来人口大增，现有道路网将难以负荷；北都公路除贯穿多个核心发展区，更连接沿线5个陆路口岸，便利跨境往来。

北都公路｜优化新田段设计降建造及营运成本

路政署去年3月展开北都公路的勘查研究，团队大幅优化新田段设计，包括将隧道路段由原来超过5公里减至约2.5公里，以及使用智慧实时交通灯号调节系统取代传统的大型交汇处等，显著降低建造与日后的营运成本，亦有助缩短建造时间，达至提速、提效目标。

另一方面，有别于过往一般在工程合约招标阶段才邀请承建商提供意见的惯常做法，署方在北都公路项目采用创新策略，提早于勘查研究阶段已与建造业界，包括专业团体及国内外具经验的承建商会面及保持沟通，探讨优化项目的措施，并为应用创新技术及物料创造合适条件。

署方指，会优先推展新田段，以配合新田科技城及牛潭尾一带的逐步发展，主体工程预计明年招标，并计划采用「设计及建造」合约模式，让承建商同步进行前期工程及详细设计，以进一步加快建造及降低成本。

记者：陈俊豪

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
16小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
17小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
15小时前
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
19小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
19小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
19小时前
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
政情
13小时前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
8小时前
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
生活百科
14小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
2026-06-16 11:00 HKT