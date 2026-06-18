路政署专访｜24公里北都公路贯穿北都各发展区及五口岸 有信心新田段提早两年通车

运输及物流局今年2月公布《运输策略蓝图》，为配合北都发展，路政署正加快落实「八纵八横」的基建新布局，其中「八横」之一、全长约24公里的北都公路，是全港目前规模最庞大的单一道路工程，有助释放北都经济价值和发展潜力。路政署表示，目标于明年为新田段主体工程招标，并采用「设计及建造」合约模式，加快建造及降低成本。基于优化后的走线方案和合约模式，署方有信心新田段可以较原定2036年的目标提早两年通车。

北都公路规模相当于5条中九龙干线（油麻地段）

北都公路分为四个路段，包括天水围段、新田段、古洞段，以及新界北新市镇段。路政署主要工程管理处总工程师钟志仁表示，署方以「全盘规划、分段推展」的创新思维推展项目，一并完成整条北都公路的规划工作，包括初步设计、环评、交通影响评估及刊宪等，并优先推展新田段，以配合新田科技城及牛潭尾一带的逐步发展。

钟志仁形容，刚通车不久的中九龙绕道（油麻地段）全长约4.7公里，而全长24公里的北都公路，规模相当于5条油麻地段的长度。他指，目前新界北部的东西向交通主要依赖粉岭公路及新田公路等，随未来人口大增，现有道路网将难以负荷；北都公路除贯穿多个核心发展区，更连接沿线5个陆路口岸，便利跨境往来。

北都公路｜优化新田段设计降建造及营运成本

路政署去年3月展开北都公路的勘查研究，团队大幅优化新田段设计，包括将隧道路段由原来超过5公里减至约2.5公里，以及使用智慧实时交通灯号调节系统取代传统的大型交汇处等，显著降低建造与日后的营运成本，亦有助缩短建造时间，达至提速、提效目标。

另一方面，有别于过往一般在工程合约招标阶段才邀请承建商提供意见的惯常做法，署方在北都公路项目采用创新策略，提早于勘查研究阶段已与建造业界，包括专业团体及国内外具经验的承建商会面及保持沟通，探讨优化项目的措施，并为应用创新技术及物料创造合适条件。

署方指，会优先推展新田段，以配合新田科技城及牛潭尾一带的逐步发展，主体工程预计明年招标，并计划采用「设计及建造」合约模式，让承建商同步进行前期工程及详细设计，以进一步加快建造及降低成本。

记者：陈俊豪