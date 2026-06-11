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打击炒场︱康文署引入「智方便」优先预订康体设施 其余人士须迟15分钟订场 7.7起实施

社会
更新时间：15:23 2026-06-11 HKT
发布时间：15:23 2026-06-11 HKT

康文署今日（11日）宣布，推出新措施以加强核实康体设施／场地租用人身份，进一步打击「炒场」。在新措施下，由7月7日起，「SmartPLAY康体通」用户可透过「智方便」于每天上午7时起，优先登入My SmartPLAY流动应用程式，预订7天内可供预订的设施。至于不拟使用「智方便」登入的「SmartPLAY康体通」用户，则可于每天上午7时15分起，继续透过My SmartPLAY流动应用程式、「SmartPLAY康体通」官方网页、设置于多个康体场地的智能自助服务站或服务柜枱预订设施。

新措施以防「炒场」者利用电脑程式或自动化工具订场

该署指新措施藉「智方便」的认证功能，加强核实康体设施／场地租用人的身份。因应上午7时至7时15分是一般用户预订设施的高峰期，亦是「炒场」者利用电脑程式或自动化工具订场的最活跃时段，在该时段实施新措施将更有效防止「炒场」。

因应「智方便」适用于年满11岁的人士，11岁以下的「SmartPLAY康体通」用户可继续于每天上午七时起，透过My SmartPLAY流动应用程式预订设施。

6.14至8.9康文署场地设流动服务站  助市民登记「智方便」

配合新措施，康文署积极鼓励11岁或以上的「SmartPLAY康体通」用户登记成为「智方便」用户，以便于每天上午7时起优先预订康体设施／场地。市民可参考「智方便」网页（www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html），了解如何登记成为「智方便」用户。此外，数字政策办公室将于6月14日至8月9日在康文署辖下康体场地设置流动服务站，协助市民登记成为「智方便」用户。有关「SmartPLAY康体通」用户透过「智方便」认证身分的流程，可参阅「SmartPLAY康体通」官方网页的「最新消息」（www.smartplay.lcsd.gov.hk/website/tc/news.html），或致电查询热线：3954 5150。

为配合上述新措施，康文署将于6月22日（星期一）上午10时30分至下午1时30分暂停My SmartPLAY流动应用程式及「SmartPLAY康体通」官方网页的系统服务，以进行系统升级工程。用户如需于上述时段使用系统，敬请预早安排，在服务暂停时段之前或后使用系统；用户亦可以亲临设置于多个康体场地的智能自助服务站或服务柜枱使用「SmartPLAY康体通」系统。

流动站的资料。
流动站的资料。

康文署再次提醒「SmartPLAY康体通」用户，切勿将「智方便」帐户提供予第三者使用，亦不要向「炒场」者提供帐户资料代为订场，任何用户如曾光顾「炒场」者的服务或将帐户资料提供予他人，应尽快更改用户密码。康文署会继续严格执行「SmartPLAY康体通」使用条件，任何用户如违规使用电脑程式或自动化工具预订设施／场地或干扰系统正常运作，不论是否透过「智方便」登入「SmartPLAY康体通」系统，以及有否进行预订或交易，康文署会暂停违规帐户360日，无须给予任何预先通知。

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