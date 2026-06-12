专访︱律师会会长汤文龙成功连任 冀新任期发挥香港普通法制度优势

香港律师会在本月9日的理事会会议上，再度选出汤文龙为香港律师会会长。连任的汤文龙接受《星岛》专访时表示，期望在新的任期可以发挥香港在普通法制度下的法律优势。他续指，宏福苑未来会有「楼换楼」、买卖楼宇方面的工作，透露至今有逾85间律师事务所会参与宏福苑楼宇买卖工作；另外，因应宏福苑火灾，律师会设立「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」，并在7个不同地区提供服务柜台，让灾民查询法律意见，至今已完成逾600宗个案。

香港律师会迈向120周年

汤文龙向记者表示，上届就任时怀着战战兢兢的心情，做一份具挑战和很多机遇的工作。他强调，业界必须持续维持极高的专业水准，并感谢历任前会长、理事会成员及全体会员多年来的付出。谈及今次连任与2024年首次上任的分别，汤文龙希望可以在新任期更加发挥香港在普通法制度下的法律优势。他续指，明年香港律师会将迈进120周年，是重要里程碑，「世界各地不是有很多法律专业团体可以有120年历史，而香港律师会可以走过120个年头，一点都不容易。」

汤文龙早前随行政长官李家超率领的商贸代表团出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，期间与哈萨克国家律师协会签署谅解备忘录。他表示，两地法律界建立恒常交流机制，在制度化及可持续的框架下，进一步加强两地法律专业之间的联系与协作，促进更紧密的专业互动与务实合作。

汤提到，访问团期间参观哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），并在管理局安排下考察AIFC法院及国际仲裁中心（IAC）。与当地领导层交流期间，汤提出AIFC可积极考虑邀请香港法律界人士，包括退休法官在AIFC法院出任法官，认为香港作为全球领先的法律服务中心，其普通法体系成熟稳定，相关经验有望进一步促进哈萨克斯坦与国际法律标准的对接。

商业活动不离「法律先行」

汤强调，所有的商业活动都离不开「法律先行」，「其实你做甚么商务活动都好，离不开一定要做法律先，包括草拟的文件、合同，甚至是商标产权、合规融资」。他续指，现时本港有约14,000名律师，涵盖所有法律专业服务，为不同的商务活动出谋献策，帮助投资者得到更好的保障，强调法律界扮演了一个非常重要和支撑的角色。

他又指，中亚企业对具国际认受性及法治保障的平台需求日益增加，香港可提供完善的法律框架、可靠的争议解决机制，以及高水平的专业服务，强调「香港不仅是金融中心，亦是企业进行跨境投资及风险管理的重要法律平台。」

汤文龙并表示，香港律师会近年成立「普通法中心」，为非普通法司法管辖区的法律从业员提供系统性培训及交流平台，透过课程、研讨会及专业交流活动，加强对普通法原则、程序及国际仲裁实务的理解，相信有助为包括哈萨克斯坦在内的地区法律专才提供能力建设支援，促进普通法制度在区域内的发展。

记者：黄子龙