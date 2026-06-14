父亲节︱韩国药剂师爸爸为妻来港 融入生活懂广东话爱吃牛腩面 变身街坊「Oppa」

来自韩国的李兴洙（Lee Heungsoo）是药剂师，也是三个儿子的爸爸。他在韩国认识香港妻子Joanne，为了解妻子的文化自学广东话；为了陪伴思乡的妻子回港定居，他备战三年考获香港药剂师执照，成为首位从韩国来港、以专业资格认证途径在港执业的药剂师。

来港十年 爱看周星驰

来港十年，他早已是街坊眼中的「自己人」──爱吃牛腩面和点心、爱看周星驰，操一口流利广东话，更因韩剧热潮被叔叔姨姨们亲切唤作「Oppa」。父亲节将至，他计划与岳父同庆，两位爸爸带同家人共享大餐。

为爱移居香港 花三年备考药剂师

李兴洙与香港的缘分，始于一段跨文化爱情。他在韩国认识香港妻子Joanne，为更了解她，开始自学广东话和中文。两人婚后定居韩国，但Joanne思念家乡，李兴洙决定移居香港，深入了解香港药剂师执业试安排后，先后花了三年时间备考，最终成为首位从韩国来港考牌执业的韩籍药剂师。来港时他已育有两名儿子，后来再添第三子，一家五口在香港落地生根。

2016年来港至今，李兴洙早适应香港生活，他认为来港落户的人才要适应新生活，愿意融入的心态很重要，就如他平日喜欢吃牛腩面和点心，喜欢看周星驰电影，能流利和街坊以广东话谈天问好，放假时则爱和家人游走沙滩与郊野，犹如地道香港人。

李兴洙大赞香港人友善包容，现于社区药房工作的他，日常与街坊关系亲近，近年韩剧在香港大受欢迎，街坊们发现身边有这个韩国朋友一同生活都大感惊喜，他笑言不少街坊叔叔、姐姐都亲切叫他「오빠（Oppa）」，令他深深感受到香港人的热情。

谈到三名和他长得酷似的儿子，李兴洙笑言：「功课的事交给妈妈，我就负责带他们出去玩！」他表示，儿子们平日说广东话，回家就说英语和韩语，在学校则学习中文和英文，多元语言环境难不到他们；就读中学的长子将面对拣科的重大决定，李兴洙笑言会尊重儿子的想法，不会强求他步上自己的药剂师之路，「最重要他开心」。

身为韩国人，李兴洙希望儿子们虽在香港成长，仍能了解和珍惜韩国文化，故每年暑假都会带孩子们回韩国住上一个月，与爷爷奶奶共聚。

「香港人很友善 愿开口一定欢迎你」

近年香港政府积极在全球招揽人才，吸引更多专业人才落户香港，长远推动经济发展。对于有意来港发展的韩国人才，李兴洙有两个衷心建议：第一，要学广东话；第二，不要害怕与本地人沟通。「香港是一个很开放的城市，人很友善，只要你愿意开口，他们一定欢迎你。」他又分享自己初学广东话的趣事，坦言广东话最难学的是声调，最初几个月根本分不清「多谢」和「唔该」的分别，后来终于摸索出心得：「有人送礼物或称赞我时说『多谢』，有人为我服务就说『唔该』。」

展望下一个十年，李兴洙希望创业，开一间融合韩国特色的药房，为顾客带来更多选择，目前正积极物色志同道合的合作伙伴。今年父亲节，他与岳父同为主角，和家人共享大餐。这位韩国爸爸说，香港给了他最想要的，一份喜欢的工作，和一个幸福的家。