科技园将率两代表团前往美法参加创科展览  拓展合作及投资新机遇

香港科技园公司本月将率领两大代表团分别前往法国巴黎参与欧洲顶尖初创及科技展览「 VivaTech 2026」，以及前往美国圣地牙哥参加全球最大规模的生命健康科技盛事「 BIO International Convention 2026」。科技园指，是次双代表团将以香港创新成果展现于国际舞台，为本港初创以及有意进军香港、大湾区以至亚洲市场的欧美创新者，开辟合作、投资及双向市场通道的新机遇。

代表团规模有史以来最大 展示本港创科实力

香港科技园公司行政总裁黄秉修表示， 科技园致力凝聚全球科技社群、进一步巩固香港作为成功跳板的地位，同时推广本地创科生态圈的蓬勃发展及可持续性。今次两个代表团是有史以来最大规模，期望向国际展示本港创科实力，同时加强国际交流，增强本港创科企业的出海能力，推动本港创科发展。他指，科技园发展重点在于人工智能（Al）及生物科技，这两个领域均具有无可估量的价值与影响力，足以令科技园在这个数码时代脱颖而出，亦是香港作为国际创科中心，连系美国、欧洲及中国内地创科生态圈的核心。

在「VivaTech 2026」展览6月17日至20日期间，科技园将联同贸发局展示24间本地科技企业创新方案，涵盖人工智能、绿色科技及健康科技。同时亦会透过配对环节及交流活动等，与当地创科社群、欧洲市场及全球创科界代表建立联系与合作。

参展VivaTech的公司包括Formwork IO，其致力将升级再造的工业副产品与以人为本的生物染料结合，转化为可主动封存大气中二氧化碳的建筑材料，将气候领导力、循环经济与人类健康融于创新材料之中；树联绿碳科技有限公司（LeafloT）则以独创中西合璧的智慧树木管理系统，将东方中医理论转化为现代AI 技术，大幅延长城市树木的寿命，重塑自然生态平衡，协助政府与企业精准、安全地实现绿色低碳目标的绿色资产管理解决方案先锋。

「香港馆」参展机构数目及展区面积较去年增倍

另外，科技园公司将于6月22日至25日在「 BIO International Convention 2026」组织历来最大规模的「香港馆」，参展机构数目及展区面积较去年增加一倍。科技园公司是次联同投资推广署、贸发局，以及五所本地知名大学组成破纪录的代表团，将展示来自41间香港科技企业、机构及大学衍生企业的创新成果，涵盖 AI驱动生物科技、创新疗法、诊断技术及药物创新。

参与「BIO 2026」的重点香港初创企业包括医克生物公司，其专注创新免疫疗法-核酸药物及抗体，针对传染病、炎症、以及癌症，其中全球首创的爱滋病治疗性核酸疫苗ICVAX，已成功完成一期临床试验及即将进行二期临床。其他管线产品如针对癌症的核酸药物和抗体正在预临床阶段研究中。

记者：蔡思宇

摄影：吴艳玲