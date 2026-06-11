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新皇岗口岸｜内地官媒引消息：预计7月启用 现正调试各类通关设备

社会
更新时间：13:42 2026-06-11 HKT
发布时间：13:42 2026-06-11 HKT

新皇岗口岸的工程进度，备受深港两地居民关注。广东省委宣传部主管媒体《21世纪经济报道》，于昨日（6月10日）引述消息指，新皇岗口岸预计2026年7月正式启用，老口岸原地拆改重装升级完毕，目前主体大楼已完工，各类通关设备正在调试中。

新皇岗口岸｜据悉主体大楼已完工

此外，官媒中央广播电视总台旗下的《大湾区之声》微信公众号，同日也引述消息指，新皇岗口岸预计2026年7月正式启用。该口岸采用「一地两检」及「合作查验、一次放行」通关模式，取代传统的两次排队模式。

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近期亦有消息指出，该24小时通关的陆路口岸，预计最快7月底试行，此口岸会将过关时间大幅缩短至5分钟，出关后亦可乘地铁直达深圳万象食家、福田水围夜市等热门吃喝玩乐景点。

而在「一地两检」下，香港的本地公共交通工具可直接抵达联检大楼内的公共运输交汇处，提供「点对点」的直达便利。运输署拟开办往来新皇岗口岸及多区的4条全新专营巴士路线，届时「皇巴」服务亦会取消。

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