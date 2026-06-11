博爱医院医疗事故｜妇人被误验出癌细胞后遭切除子宫 入禀向医管局索赔

博爱医院前年承认为59岁妇人抽取子宫活组织化验时，混杂另一位确诊癌症病人的活组织细胞，错误诊断妇人患子宫内膜癌，亦错误建议她切除子宫、输卵管、卵巢及盆腔淋巴组织，覆检后发现她并无患癌，公开向病人及家属道歉。妇人昨入禀高等法院向医院管理局索赔人身伤害及损失，惟未列出索偿金额。根据司法机构网站显示，案件已排期在11月27日进行核对列表审核聆讯。

原告为TO YING TAI，被告为医院管理局（HOSPITAL AUTHORITY）。原告在入禀状指，原告约于2024年1月5日在博爱医院进行的子宫组织活检时，因医院管理局或其雇员疏忽或遗漏，错误诊断她患高分化浆液性上皮性卵巢癌或子宫内膜癌，医院约于2024年1月24日作出错误的医疗建议，令原告于2024年2月26日在屯门医院接受手术，切除子宫、双侧输卵管、双侧卵巢及盆腔淋巴组织，因而蒙受人身伤害及损失，遂向医院管理局追讨赔偿。

根据过往报道显示，59岁女病人因停经后阴道出血，到博爱医院抽取子宫活组织化验，其后收到确诊患癌报告，遂被安排接受手术，切除子宫、输卵管、卵巢及盆腔淋巴组织。医院覆检时才发现她的组织样本中并无癌细胞，当时样本混杂了一位71岁患癌病人的活组织细胞，导致化验结果出错。根源分析委员会调查后确认，职员在实验室工作枱上处理患癌病人的样本时，把部分微细样本组织溅到女病人的样本器皿。

案件编号：HCPI109/2026

法庭记者：刘晓曦