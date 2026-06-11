天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大

继周一（8日）本港迎来今年首个黑雨，一股偏东气流正影响广东沿岸，为该区带来几阵骤雨，一道低压槽亦会在周末期间逐渐靠近华南沿岸，加上活跃西南季候风及高空扰动的影响，天文台预测未来9日都有雨势影响，持续为本港带来不稳定天气。根据九天天气预报，本港未来9日都有雨，周末至下周初间中有骤雨及几阵狂风雷暴，雨势有时颇大，至下周五（19日）天气好转，日间部分时间天色明朗。

天文台预测今日（11日）下午短暂时间有阳光，今晚大致多云，有一两阵微雨，风势方面吹和缓东至东北风。

九天天气预报显示，偏东气流会在明日（12日）为广东沿岸带来几阵骤雨，而低压区会为台湾附近带来不稳定天气。此外，一道低压槽会在周末期间逐渐靠近华南沿岸，该区骤雨增多，加上活跃西南季候风及高空扰动的影响，下周初至中期华南地区及南海北部间中有大骤雨及狂风雷暴。

展望明日有几阵骤雨，星期六（13日）稍后时间骤雨将会增多，星期日至星期二（14日至16日）雨势会明显增强，并有狂风雷暴。