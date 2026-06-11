疲劳驾驶︱新购巴士强制装司机监测系统 议员忧技术未成熟 频繁误鸣变「狼来了」

近月发生多宗巴士交通意外，怀疑涉事司机疲劳驾驶肇祸。运输署计划由今年7月起，透过专营权协议规定所有新购专营巴士必须安装司机状态监察系统，有需要时向司机发出警示。立法会交通事务委员会主席陈恒镔今日（11日）在电台节目表示，若要全面强制私家车或其他商用车辆安装，市面上必须先有一套具说服力、效果良好且不滋扰司机的合适系统，以免系统出现误判。

系统未够聪明 转头望镜或误鸣

他认为，疲劳驾驶只是交通意外的其中一个成因，司机注意力不集中及路面警示不足亦可能导致交通意外。他又指，暂时未见到有关系统的评估报告，但现时部分监察系统未够「聪明」，容易出现误判，例如当司机转头望倒后镜或准备切线时，系统便可能发出声音或座椅震动警示，这种频繁的误鸣不仅对滋扰驾驶者，更可能令司机烦躁及习以为常，最终忽略警示，甚至索性将系统关闭。

陈恒镔强调，路面提示及警示等，不是越多越好，安装了系统也并非万事大吉，它只是一个辅助功能，路面设施的配合亦很重要。就目前所见及曾测试的系统而言，陈恒镔感觉一般，指若要全面强制私家车或其他商用车辆安装，市面上必须先有一套具说服力、效果良好且不滋扰的合适系统。

他建议政府优化道路工程的防护措施，例如引入自动摆放雪糕筒系统，取代人手摆放；提早于200米外设置交通意外或坏车警示牌；改善箭咀车灯号设计，增加黄灯以外的颜色识别，以提高警示作用。

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倡系统连接后台实时干预

汽车高级驾驶协会主席江日雄在同一节目上对系统技术表示乐观，指相关监察系统推出市面已有数年，不断微调及优化下，基本上已达相当成熟程度。不过他承认，由于香港交通环境较外国频密，跟车距离较近，系统确实需要因应本地情况作适当微调，例如将警示门槛放宽至司机转头3、4次才发出提示，以减少误鸣，因此要不断作出测试。

针对警示可能被忽略的问题，江日雄认为，系统未来的发展方向应与后台控制室结合。当系统侦测到司机疲劳，控制室能即时接收讯息，并透过致电司机或在仪表板发出蜂鸣声作出直接干预，甚至指示司机将车辆驶至下一个站点休息。他透露，目前已有部分大型私家巴士车队为过半车辆安装类似系统，成功令交通意外率减低约一成，成效显著。

除了监察司机疲劳驾驶，预防车辆碰撞亦是关键。江日雄提到，欧洲已规定私家车必须安装防追尾系统，鉴于本港近期发生多宗巴士猛撞前方货车或箭咀车车尾的严重意外，他强烈建议为载客商用车引入防追尾技术，减少因疲劳驾驶而导致的意外。并呼吁当局应探讨限制私家巴士、小巴、的士及网约车司机的驾驶时数。他又认为，强制安装监测系统，可循序渐进扩至其他私家车或商用车，如由载客商用车先行。

建议引入自动摆放雪糕筒科技

立法会交通事务委员会委员庄豪锋亦在节目中，促请政府除新购专营巴士外，亦为旧有巴士订立明确安装时间表，并认为由工程人员人手摆放雪糕桶极度危险，建议引入自动摆放摆放雪糕筒科技，如自动机械人或自动放雪糕筒车 ；及科学化设定缓冲距离，根据物理计算，巴士限速70公里，结合司机约2秒多的反应时间及安全刹车距离，建议在工程车后方约100米开始摆放雪糕筒，让司机有足够的刹车缓冲区，安全地煞停车，又不会过度封路影响交通。