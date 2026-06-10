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西九财赤︱M+、香港故宫博物馆等7.1起首设自助捐款机 冯程淑仪 : 冀支持西九工作

社会
更新时间：22:33 2026-06-10 HKT
发布时间：22:33 2026-06-10 HKT

一直受财赤困扰的西九文化区管理局宣布，由7月1日起将于区内多个地点，包括两间博物馆、表演艺术场地及艺术公园设置创新自助捐款机。新措施旨在鼓励市民和访客透过电子支付方式捐款支持西九文化区，推动文化艺术发展和培育人才的使命。

逾10台捐款机将设于M+、香港故宫博物馆等地点

逾10台自助捐款机分别将设于M+、香港故宫文化博物馆、自由空间、戏曲中心及艺术公园停车场。市民及访客在各场地的自助捐款机作出的捐款，将用于支持该场地的工作。所有捐款将先由西九文化区基金会有限公司（即管理局全资拥有的慈善机构）接收，并按上述安排分配至M+、香港故宫文化博物馆、表演艺术处或管理局，以支持西九的工作。自助捐款机支援多种常用电子支付方式，包括非接触式信用卡、八达通、支付宝香港及微信支付香港。

西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪表示，管理局一直致力履行公共使命，透过多元化的艺文活动与节目，促进社区参与，丰富香港市民的文化生活。管理局定期向弱势社群派发免费门票，以及呈献免费展览和表演艺术节目，拓展公众参与艺术文化的渠道，每年受惠人次逾十万。这次透过与科技公司合作，推出创新「自助捐款机」，旨在促进大众对文化艺术的了解和支持，让公众参与塑造西九愿景。除了自助捐款机，公众亦可透过西九文化区网站，向西九文化区基金会作网上捐款。

另外，为庆祝香港特别行政区成立29周年，西九文化区管理局宣布，香港故宫文化博物馆的专题展览，以及M+的展览（指定特别展览除外），将于7月1日（星期三）免费开放予公众参观。

7.1免费参观香港故宫文化博物馆访客  需预先登记

计划于当日免费参观香港故宫文化博物馆的访客，需预先登记免费标准门票（展厅1至7）。访客可于2026年6月12日（星期五）上午10时起，经博物馆网站、西九文化区网站或手机应用程式、「购票通」网上购票平台预约7月1日的免费标准门票。门票先到先得，额满即止。
 
如欲参观特别展览「琳瑯──纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」（展厅8），或「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」（展厅9）的访客，可于上述平台、票务合作伙伴或现场购买特别展览门票。访客凭特别展览门票可同时参观相关特别展览及专题展览。

免费参观M+指定展览访客 毋须预先预约

而计划于当日免费参观M+指定展览的访客毋须预先预约。如欲免费参观M+的访客需于艺术广场入口进入博物馆，而当日部分出入口将会关闭。为确保访客参观体验，M+将因应情况限制进入博物馆人数，访客或需按照现场工作人员指示排队轮候入场。博物馆当日开放时间为早上10时至晚上8时。
 
 



 

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