新冠｜19个月大男童确诊 并发嘶吼症情况危殆 留医广华医院PICU

​衞生署衞生防护中心今日（10日）正调查一宗儿童感染新型冠状病毒严重个案。个案涉及一名过往健康良好的19个月大男童。他自6月4日起出现发烧、流鼻水、咳嗽、呼吸急促及喘鸣，翌日（5日）被带到私家诊所求医，同日被转介至广华医院急症室，获安排在儿童深切治疗部留院治疗。他的呼吸道样本经化验后，证实对新冠病毒呈阳性反应。临床诊断为感染新冠病毒并发嘶吼症。他目前仍然留医，情况危殆。

男童没接种新冠疫苗 3家居接触者暂时没有出现病征

中心初步调查结果显示，男童没有接种新冠疫苗，于潜伏期内大部分时间逗留在香港。他的三名家居接触者暂时没有出现病征。中心呼吁公众时刻保持良好的个人和环境衞生，以预防流感及其他呼吸道疾病。中心提醒高风险人士应适时接种新冠疫苗初始剂次或加强剂，以减低重症和死亡的风险。