专访｜港深西部铁路明年招标 另研南延至机场及欣澳 邱国鼎：客流量料将超越罗湖

国家「十五五」规划提出推进港深西部铁路前期工作。路政署署长邱国鼎接受《星岛》专访时表示，政府正全速推进港深西部铁路香港段勘查及设计工作，目标明年上半年公开招标，并争取于2034年完成工程建设，致力实现于2035年同步开通香港段和深圳段的目标，目前市场反应积极，收到多家铁路承建商、营运商、供应商及设计院对项目表示兴趣。他预料港深西部铁路日后落成后，客流量将超越罗湖；署方同时研究项目向南延伸接驳至香港国际机场。

港深西部铁路2035年通车 改变铁路口岸通关格局

港深西部铁路又称「洪前铁路」，全长约18公里，香港段占约8公里，走线由现正兴建的屯马线洪水桥站西面出发，途经厦村和流浮山，跨越后海湾经深圳湾口岸连接至前海。港深西部铁路是推动北都发展和加强大湾区基础设施互联互通的策略性运输基建项目，将推动及深化洪水桥与前海合作区的高端经济合作。

邱国鼎指，过往香港的跨境铁路如东铁线罗湖及落马洲站，主要集中在新界东及中部，新界西一直缺乏直接的铁路口岸。他相信港深西部铁路通车，将彻底改变格局，为新界西居民及大湾区旅客提供极大便利，预料届时客流量会比罗湖更高。他又指，洪水桥站坐落现时屯马线天水围站及兆康站之间，铁路开通后从洪水桥来往前海只需约15分钟，同时让市民能透过现有铁路直达深圳湾口岸，将促进港深两地更紧密联系，助力香港更好融入和服务国家发展大局。

港深西部铁路南延至香港机场？邱国鼎：已启动研究 评估不同走线方案

政界一直有建议铁路延伸至欣澳，并接驳东涌线至机场，以服务南下过境客及新界西居民接驳市区与机场。邱国鼎表示，内部已启动研究不同方案，探讨将新界西北的铁路网络进一步南延，接驳至香港机场及现有铁路，包括欣澳站。他指南延走线设计影响甚大，或直接影响客流量、建造成本、工程技术以及周边发展布局，署方会根据相关数据及技术资料，仔细评估不同走线方案及推展时间表。

为让南延工程更具弹性，邱国鼎指表示，路政署在工程规划上已提前部署，将于洪水桥站预留一条「延长隧道」（Overrun Tunnel）。他举例与早年东涌站设计类似，当东涌线需延伸时，工程也可在延长隧道中进行，而不影响东涌站继续运作；同样地，在洪水桥站预留空间，当未来落实南延走线时，也不会影响本身的工程。

投标者须具备设计建造及营运能力

有别于以往本港重铁项目多直接交由港铁推展，港深西部铁路将采用公开招标形式，引入市场力量。邱国鼎指，署方去年下半年就项目邀请相关业界提交意向书（EOI），收到约80间公司表达兴趣，涵盖基建投资项目公司、铁路建造公司、营运或设计公司等。

他提到，接下来会锁定部分对项目有兴趣的公司，既要懂得利用物业变成资金做设计和建造，再要有能力持续数十年营运，有信心明年招标时已知悉哪几间公司是让署方觉得有信心、有实力。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇