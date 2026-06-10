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男中医否认偷拍女病人辩称为改进医术 精神科专家指被告患自闭 或误会病人默许拍摄

社会
更新时间：18:12 2026-06-10 HKT
发布时间：18:12 2026-06-10 HKT

31岁注册男中医涉诊所内偷拍3名女病人，案件今于东区裁判法院续审。涉案男中医辩称，为了改善其医术，故拍摄记录针灸位置和止血状况，而此举亦已获病人同意。辩方精神科专家证人则称，被告患自闭症，社交能力有障碍，专注临床诊治时可能误以为病人已默许拍摄。案件本周五续审。

辩称拍摄作记录以便日后检讨改进医术

被告钟玮泽，否认5项窥淫罪。控罪指被告涉于2022年12月28日在葵涌大窝口商场一间中医诊所内，暗中为了观察或拍摄个人的私密部位或私密作为，而拍摄X的私密部位或私密作为；于2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔径盈晖荟一间中医诊所内，暗中拍摄Y的私密部位；及于2024年4月28日在柴湾兴华广场一间中医诊所内，暗中拍摄Z的私密部位。

被告昨出庭辩称，他自感经验尚浅，因此案发时拍摄病人照片，借此记录针灸位置和止血状况等，以便日后检讨改进。被告又称拍摄前有询问病人及获得同意。

被告钟玮泽（右）。王仁昌摄
被告钟玮泽（右）。王仁昌摄

专家称被告患自闭或以为病人默许拍摄

辩方今传召专家证人、精神科医生蔡永杰作供，蔡于案发后曾与被告会面6次及进行评估，并撰写专家报告。报告指，蔡诊断出被告患有自闭症，他自小性格不合群，曾遭同学言语欺凌。被告智商较常人高，并对中医方面有强烈兴趣，故后来一直修学至硕士程度及成为注册中医。

蔡的报告指，被告较害羞和被动，社交能力有障碍和表达能力较差，脗合自闭症病征，而被告对感兴趣的事物会非常认真，花时间和有系统性地研究。当被告集中处理手头的事情，可能会忽略常人会注意到的其他事物；被告专注于临床诊治时，有可能以为病人已给予「Implied consent（默示同意）」，他也可能为了改进其医疗技术，而忽略了其他考量。

两年间拍1.5万张病人相片未分类存放手机

控方盘问时，指出被告在两年间曾拍下1.5万张病人相片，依时序储存在手机内，问蔡这是否仍属有系统地处理。蔡指须视乎被告如何储存相片，如果相片有分开不同文件夹、按病人分类等，则属有系统，相反则较欠缺系统性。

控方又指，被告在案发时所作之拍摄，并非强逼症的行为。蔡同意，虽然被告有执着，要系统性地记录状况，以作自习用途，但不见有强逼症的情况。惟蔡亦指出，被告可能把拍摄当成临床诊治的一部分，虽然常人或许认为「匪夷所思」或难以接受，但被告却可能认为病人已默许，而没有再开口询问病人是否同意。

案件编号：ESCC1628/2025
法庭记者：王仁昌

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