世界杯2026｜商场免费睇波！四商场足本直播104场赛事 一文睇清全港商场观赛攻略

【世界杯直播】四年一度世界杯即将隆重开锣，全港多个大型商场将会免费直播精彩赛事，让球迷在现场感受最炽热的打气氛围。下文为你精心整理世界杯直播各大商场的精彩活动详情。

信和集团旗下的奥海城将会以430吋高清大电视，足本播放全部104场精彩赛事。商场特别为全部44场早场赛事设立「亲子专区」，提供家庭座位及打气物品，适合一家大小共同参与。此外，商场还将举办3场早晨睇波派对，现场供应中式点心、港式菠萝包及西式快餐等特色早餐。

奥海城将在活动期间主打「经典 x 新兴」概念，邀请香港足球先生叶鸿辉与其父亲及4岁儿子，三代同堂出席睇波派对，分享足球传承故事。场内亦设有3.5米高的巨型经典「西瓜波」打卡位、西瓜波波池及球场主题打卡位，打造沉浸式足球氛围，并引入怀旧桌上足球机和新兴桌下足球，更会举办2x2「细」界杯，邀请不同年龄组别参赛，让市民从多角度感受足球乐趣。

早场赛事 (6am起) 设「亲子专区」包括家庭座位及打气物品。当中更举办3场早晨亲子睇波派对，额外提供中式点心、港式三文治及西式快餐。

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直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地点：奥海城二期

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信和集团旗下的屯门市广场将以540吋大电视，免费全程直播104场赛事，商场亦与PlayStation联手在赛事周末期间举办「足球皇帝挑战赛」。

商场中庭亦将化身为巨型足球场，展出由本地设计师精心设计、2米高的11位国际人气「足球『巨』星」不倒翁，市民可与心仪的球星拍照打卡。另外，商场将于7月1日及12日举办2场早晨睇波派对，提供港式三文治或西式快餐早餐及打气物品。

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直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地点：屯门市广场

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信和集团旗下3大商场将足本直播世界杯赛事。官方图片

信和旗下商场荃新天地，除直播104场赛事外，亦会举办多项适合不同年龄市民参与的足球活动。当中包括「BB足球狂热」主题爬行及障碍赛，让尚未学步的幼儿体验「射波」乐趣；另设有适合长者的「老友足球奇遇记」长者足球健体操，以及「的波女神大挑战」快闪游戏，让市民男女老幼均能一同投入运动热潮。

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直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地点：荃新天地二期

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MCP新都城中心将推出「无制限睇波派对」活动，采用280吋4K巨幕足本直播所有赛事。为配合赛事时间，商场将实行「24/7」全日开放，并提供本地手工啤、早茶点心、港式奶茶及咖啡，让球迷一边享用美食一边观赏球赛。

商场亦将举办多场睇波派对，邀请杰志球星等到场与球迷现场观赏八强赛事、大玩游戏及唱歌表演。现场更设有面部彩绘、AI纹身及足球工作坊等，非常适合一家大小参与。

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直播日期：2026年6月12日至7月20日

直播地点：MCP新都城中心2期 L1天幕广场

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MCP新都城中心将推出「无制限睇波派对」活动，采用280吋4K巨幕足本直播所有赛事。官方图片

沙田新城市广场将在大屏幕直播25场精选赛事。场内全新520吋大电视将直播开幕日、八强及冠军战等瞩目赛事，与球迷一起全情投入炽热观赛气氛。

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直播日期：2026年6月12日至7月20日

直播地点：新城市广场1期 L1罗马圆形献技场

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沙田新城市广场将在大屏幕直播25场精选赛事。官方图片

若市民选择安坐家中睇波，ViuTV将免费直播25场世界杯赛事，当中包括揭幕战墨西哥对南非，以及在6月21日中午12时举行的突尼西亚对日本等。此外，从32强、16强、半准决赛、准决赛、季军战至决赛，球迷均可透过免费电视频道收看。

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