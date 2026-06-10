世界杯2026｜卫生署「睇波攻略」 ：边观赛边原地踏步 焗薯片取代油炸零食

2026年世界杯足球赛即将揭幕之际，衞生署特别向市民发出健康指南，提醒球迷熬夜观赏赛事要注意身体状况，并设法维持健康生活模式，包括保持充足睡眠、适量运动和均衡饮食。

保持充足睡眠与做适量运动

世界杯赛程密集且存在时差，球迷要注意保持充足睡眠，否则会削弱个人免疫力、影响专注力险。奉行健康生活模式有助预防约八成的心脏病、中风和二型糖尿病。衞生署又建议球迷在观赛期间应避免久坐不动，尽量定时伸展、原地踏步，并配合均衡饮食及每日步行一万步来维持健康体重。

选择健康小食 以无糖或低糖饮品取代高糖饮品

不少人喜爱在观赛时佐以煎炸食物或高糖饮料，衞生署建议为健康着想，市民应控制分量，并选择较健康的小食，例如焗薯片、焗番薯片、无添加盐糖的原味焗果仁以及低脂爆谷。此外，市民亦可以蔬果取代零食，在饮品选择上，应以无糖或低糖饮品取代高糖饮品。

选择无酒精饮品 切勿与朋友「斗酒」

衞生署强烈呼吁市民在观赏足球比赛时应避免饮酒，选择无酒精饮品，市民切勿强逼朋友饮酒或「斗酒」，暴饮（一次过饮用约五罐啤酒、五杯餐酒或五杯烈酒）更会大幅增加酒精中毒、意外受伤、暴力事件及交通意外的风险。

保持规律作息 观赛与社交取得平衡

在不影响睡眠的情况下，例如在周末或假期，家长可与子女一同观看赛事或重播，支持喜爱的球队。同时，提醒市民尽量保持规律作息，在观看球赛和正常社交之间取得平衡，在尽情投入足球盛事的同时，守护自身和家人的身体健康。

